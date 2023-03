Další střety na Západním břehu, židovský osadník zastřelil jednoho Palestince

Tel Aviv - Na okupovaném Západním břehu Jordánu dnes nad ránem židovský osadník zastřelil Palestince s nožem, který se podle něj vloupal na jeho pozemek. Informovala o tom podle místních médií izraelská armáda. Ostré střety mezi vojáky a Palestinci vypukly v noci na Západním břehu v arabské obci Nilin, kde armáda prováděla razii v domě palestinského útočníka, který ve čtvrtek večer v Tel Avivu zranil tři lidi, z toho jednoho vážně.

Dnešní incident se odehrál v osadě Karnej Šomron na severu Západního břehu. Podle armády měl Palestinec nůž a improvizované výbušné zařízení, s nímž se předtím pokusil zaútočit na dva vojáky, než ho pak osadník zastřelil.

Noční razii v obci Nilin provázely další střety izraelské armády s Palestinci, kteří na vojáky házeli kameny a podle armády i Molotovovy koktejly. Vojáci v domě zatkli otce a dalšího příbuzného třiadvacetiletého útočníka, který střílel ve čtvrtek večer v Tel Avivu na rušné třídě u kavárny plné lidí. Policie ho krátce poté, co zranil tři lidi, na útěku zastřelila. Tři zranění ze čtvrtečního útoku jsou v nemocnici v Tel Avivu, jeden z nich je stále v kritické stavu, napsal dnes server The Times of Israel.

Podle izraelské policie byl útočníkem už dříve souzený člen radikálního palestinského hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Hamás se k útoku explicitně nepřihlásil, ale v prohlášení uvedl, že šlo o "přirozenou reakci" na razie izraelské armády se zabitými Palestinci.

Izraelská armáda provádí intenzivnější razie na okupovaném Západním břehu už zhruba rok a jejich cílem je podle ní zatýkání palestinských radikálů. Jen letos při těchto akcích zemřelo přes sedm desítek Palestinců, většinou radikálů, ale také několik civilistů. O život od ledna při několika teroristických útocích palestinských radikálů přišlo na Západním břehu a v Jeruzalémě také 14 Izraelců, napsal dnes server The Times of Israel.

Koncem února násilnosti na Západním břehu vygradovaly, když desítky židovských osadníků zapalovaly domy a auta v arabské vesnici Huvára, což i velitel izraelské armády v oblasti Jehuda Fuchs označil za pogrom.

Napětí v Izraeli roste i v souvislosti s kroky nové vlády Benjamina Netanjahua, která se úřadu ujala koncem prosince a v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany. Jejich představitelé, včetně ministrů, podporují rozšiřování židovských osad na Západním břehu. To považuje většina mezinárodního společenství za nelegální a za hlavní překážku řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Už od ledna se v Izraeli konají protivládní demonstrace, které se zprvu odehrávaly každou sobotu v Tel Avivu, ale po oznámení vládního návrhu soudní reformy, jež má dát větší pravomoce vládě při jmenování soudců a omezit pravomoce nejvyššího soudu, se rozrostly do některých dalších měst, včetně Jeruzaléma. Několikrát se jich účastnilo přes sto tisíc lidí. Opozice, řada expertů i část vojáků izraelské armády v záloze reformu kritizují s tím, že ohrozí demokracii. Někteří hovoří dokonce o nástupu "diktatury".

Poslední masové protesty, nazvané "den odporu proti diktatuře", se konaly ve čtvrtek. Večerní útok v Tel Avivu se odehrál jen krátce poté, co izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval Netanjahuovu vládu, aby schvalování soudní reformy zastavila.