Další skupina hasičů odletěla z ostravského letiště do Řecka sužovaného požáry

Další skupina hasičů odletěla 1. září 2023 z ostravského letiště v Mošnově do Řecka sužovaného požáry. Vystřídají své kolegy. Druhá skupina letí z Prahy.

Další skupina hasičů odletěla 1. září 2023 z ostravského letiště v Mošnově do Řecka sužovaného požáry. Vystřídají své kolegy. Druhá skupina letí z Prahy. ČTK/HZS Moravskoslezského kraje

Mošnov (Novojičínsko) - Další skupina hasičů a záchranářů dnes ráno odletěla z ostravského v letiště v Mošnově do Řecka sužovaného požáry. Vystřídají tam své kolegy, kteří v zemi pomáhají hasit rozsáhlé požáry od minulého týdne. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Druhá skupina dnes ráno odletěla z Prahy, podle mluvčí Martiny Götzové byla stejně početná jako ostravská skupina.

"Z Mošnova odlétlo 31 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje, dále příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a příslušníci Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany," řekla Langerová.

Hasiči, kteří v Řecku pomáhali od minulého týdne, se do Česka vrátí dnes večer. Technika zůstala na místě, vystřídají se jenom lidé. "Vezli s sebou to, co tým potřeboval doplnit, v podstatě jenom nějaké zásoby a osobní věci," řekla Langerová.

Požáry v Řecku hoří nepřetržitě už skoro dva týdny, navzdory nasazení několika stovek hasičů včetně posil ze zahraničí se je stále nedaří dostat pod kontrolu. Požáry v národním parku Dadia u hranic s Tureckem znovu nabraly na síle, evakuovat se tam museli obyvatelé dalších vesnic, které plameny ohrožovaly. Obtížné situaci ve čtvrtek čelili právě i čeští hasiči, kteří v oblasti zasahovali spolu se slovenskou výpravou.

Na severovýchodě Řecka už požáry zničily plochu o rozloze kolem 83.000 hektarů, tedy větší, než je rozloha Národního parku Šumava. S požáry tam bojuje skoro 600 hasičů se stovkou hasičských vozů, intenzivně se hasí i ze vzduchu.