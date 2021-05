Další rozvolnění od 10. května, testy ve firmách zatím do konce června

Praha - Vláda schválila další rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. Od 10. května kromě maloobchodu uvolní i další služby jako opravny obuvi či solária. Otevřou se také školy v dalších krajích. Kvůli horší situaci kabinet ještě ve čtvrtek zváží postup ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině. Nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách bude asi nutné jen při blízkém setkání. Dnes se v Česku v šesti krajích a v Praze po čtyřech měsících vrátili do školních lavic žáci druhého stupně, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií. Ze tří na sedm ode dneška stoupl také počet krajů, kde mohou do mateřských škol chodit všechny děti. Otevřely se tam také galerie a muzea. V celé zemi mohly otevřít kadeřnictví a další provozovny spojené s péčí o tělo a o zvířata. Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 192 miliard korun, jde o nejhorší dubnový výsledek od vzniku ČR.

Děti z druhých stupňů základních škol se dnes v rotační výuce vrátily do lavic vedle hlavního města také v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. V metropoli, středních Čechách, Libereckém a Pardubickém kraji začaly znovu chodit všechny děti i do školek, dosud mohli jen předškoláci. V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji se školky naplno otevřely díky příznivé epidemické situaci minulý týden. Na středních školách dnes začaly přijímací zkoušky, které se konají za zpřísněných protiepidemických opatření, zájemci musejí doložit negativní test na covid-19. Školy dnes podle zjištění ČTK s nástupem dětí až na drobné zmatky problémy neměly. Zástupci některých z nich ale poukazovali na to, že stát školy o návratu žáků informoval pozdě a nedostatečně informuje i o dodávkách testů. Možný nedostatek antigenních testů pro testování ve školách nechce připustit radnice sedmnáctitisícového Jičína, sama proto testy za více než 400.000 korun objednala. Pražský magistrát dnes oznámil, že vypíše veřejnou zakázku v hodnotě dvou milionů korun na testování žáků na víceletých gymnáziích a taneční konzervatoři pomocí PCR testů. Jedním z důvodů je právě nedostatek antigenních testů.

Příští pondělí se otevřou školky v plném rozsahu bez roušek a testů a druhé stupně základních škol či nižší stupně víceletých gymnázií v rotační formě v dalších krajích - v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském, rozhodla dnes vláda. S výjimkou Zlínského a Jihočeského kraje a Vysočiny bude také na vysokých školách v celém Česku umožněna klinická a praktická výuka včetně praxí studentů všech ročníků. Zkoušky, včetně přijímacích, bude možné konat s rozestupem minimálně 1,5 metru, informoval ministr školství Robert Palga (za ANO).

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo nyní regionálně podle počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel, hranicí, které se musí blížit, je 100 za posledních sedm dní. Celostátně je teď v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru 134 případů na 100.000 obyvatel. V jednotlivých okresech i krajích se údaj značně liší. Nejpříznivější je v Karlovarském kraji, kde za poslední týden přibylo 54 nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Naopak právě ve Zlínském a Jihočeském kraji je přes 200 nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel a na Vysočině 189.

V krajích, kde je lepší epidemická situace, se mohou ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách od úterý 4. května setkávat při konzultacích vevnitř skupiny tří dětí a venku 20 dětí, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). U ostatních volnočasových aktivit dětí podle něj platí stejné podmínky jako při jiných skupinových aktivitách, tedy možnost až 20 dětí venku, plocha 15 metrů čtverečních na jednoho a povinnost mít negativní test.

Návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře dnes kritizoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Oblast podle něj diskriminuje proti ostatním odvětvím například tím, že vyžaduje od diváků nákladnější PCR testy. Zaorálek dnes novinářům řekl, že plán navíc požaduje výrazněji lepší epidemickou situaci než srovnatelné země, které už pravidla pro kulturu uvolňují. Podle Arenbergera budou rozhovory obou ministerstev pokračovat ve středu. "Jsem optimista, že v kontextu dalších resortů, kde řešíme podobné záležitosti, že řešitelného konsensu dosáhneme," uvedl.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vláda dnes definitivně potvrdila, že povinné testování jednou týdně bude ve firmách, v neziskových organizacích či na úřadech pokračovat zatím do konce června. Podstupovat ho budou muset nadále i živnostníci. Podle Havlíčka bude v dalším období zřejmě pokračovat kompenzační bonus pro živnostníky i programy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, to ale ještě kabinet musí schválit. Stále podle Havlíčka platí to, že dokud budou některé podnikatelské činnosti zakázány nebo výrazně omezeny protiepidemickými opatřeními, stát jim poskytne podporu. V květnu tak podle něj pokračuje program na podporu zaměstnanosti Antivirus.

Od 10. května vláda kromě maloobchodu uvolní i další služby jako opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, provoz lanovek, střelnice, ale také provoz solárií. Fungovat budou znovu smět také hodinářství, zlatnictví, truhlářství, služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu, pobočky budou moci otevřít cestovní kanceláře a agentury. Seznam služeb, kterých se další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí týká, zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu.

Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,6 milionu lidí. Z toho 29.365 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo. V neděli laboratoře v Česku potvrdily 504 nových případů onemocnění covid-19, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 320 méně a je to nejnižší denní přírůstek od loňského 6. září. Zdravotníci v Česku aplikovali od zahájení očkování na konci loňského roku 3,2 milionu dávek vakcíny, plně očkováno je 1,012 milionu lidí. Minulý týden v pracovní dny zdravotníci v průměru podali téměř 66.000 dávek vakcíny. Nejvíce jich aplikovali ve čtvrtek, přes 77.000, což bylo nejvíce v jednom dni od začátku vakcinace.

V Praze dnes začalo fungovat velkokapacitní očkovací centrum v O2 universum, dnes bylo objednáno zhruba 1100 lidí. V dalších dnech se kapacita zvýší, na maximální, tedy slibovaných 6000 až 7000, se očkovací centrum dostane v druhé polovině června, kdy bude lidem zároveň podávat první i druhé dávky vakcíny. V bývalém rektorátu univerzity v Ústí nad Labem se dnes otevřelo největší velkokapacitní očkovací centrum v Ústeckém kraji. Vakcínu tam mohou zdravotníci podat až 1800 lidem denně. Krajský koordinátor pro očkování Petr Severa vyzval občany, kteří chtějí dostat vakcínu co nejrychleji, aby nečekali na praktické lékaře a zaregistrovali se do očkovacích center. Důvodem je nedostatek vakcíny AstraZeneca, která je pro praktiky určena.

Z dat o očkování, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví vyplývá, že o očkování proti covidu-19 zatím neprojevilo zájem přes 230.000 lidí nad 70 let, tedy zhruba 15 procent z nich. Dalších zhruba 210.000 registrovaných na vakcínu čeká, z nich 60.000 je starších 80 let. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka dnes ČTK řekl, že asi 130.000 z nich se chce očkovat v ordinacích.

Lidé po očkování budou moci jako samoplátci přijíždět na zdravotní pobyty do lázní, řekl dnes Areneberger. Dosud tam mohli jenom po prodělání nákazy koronavirem v posledních 90 dnech, což Svaz léčebných lázní kritizoval jako diskriminační. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) dnes oznámil, že lidé, kteří mají alespoň 14 dní po druhé dávce vakcíny proti covidu-19, se od úterý 4. května budou moci vracet z červených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele bez testů na koronavirus či karantény.