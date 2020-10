Další restrikce pro maloobchod zvýší koncentraci lidí, uvedl svaz

Praha - Zákaz prodeje v neděli a omezení provozní doby obchodů do 20:00 podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy koncentraci lidí zvýší. Potvrdily to zkušenosti zemí, které v minulosti opatření zavedly. Logiku by naopak mělo otevírací dobu prodlužovat, aby se počet lidí v obchodech rozložil, řekl Prouza ČTK.

Vláda v pondělí rozhodla, že maloobchodní prodejny budou muset být od středy do konce nouzového stavu zavřeny v neděli, další dny se do nich zákazníci nedostanou mezi 20:00 a 05:00 ráno. Nařízení se nevztahuje na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Opatření se netýká prodejen ve zdravotnických zařízeních a restaurací, které budou moci jídlo prodávat prostřednictvím rozvozu. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Schválené restrikce podle Prouzy ale naopak přivede do obchodů více lidí v sobotu, kdy se budou chtít předzásobit a v pondělí, kdy budou zásoby doplňovat. "Jde o zkušenosti ze zemí, kde toto opatření bylo v minulosti zavedeno, a na které opakovaně upozorňujeme," uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví podle Prouzy také opakovaně potvrdilo, že obchody nejsou zdrojem nákazy a nakupování patří mezi bezpečné aktivity. "Naprosto respektujeme snahu vlády k zamezení šíření onemocnění, ale je pro nás překvapením, že vláda volí kroky, které mohou mít opačný efekt," řekl dále Prouza.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogérie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Nařízení by mělo platit do 3. října, tedy do konce nouzového stavu. Kabinet ale bude jednat o jeho prodloužení.