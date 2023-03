Další protesty v Izraeli, zapojil se i československý přeživší holokaustu

Tel Aviv - V Izraeli dnes za rozbřesku začaly další protesty proti kontroverzní soudní reformě, kterou prosazuje vláda premiéra Benjamina Netanjahua. Dnešní demonstrace organizátoři nazvali Dnem narůstajícího odporu a očekává se, že do ulic vyjdou až statisíce lidí. Dosud bylo zatčeno pět lidí, kteří na silnici vedoucí k nejvyššímu soudu v Jeruzalémě namalovali červenou čáru. Ta měla podle nich symbolizovat přímou souvislost mezi nezávislostí soudů a svobodou slova. Policie uvedla, že pětici zatkla za vandalismus. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Ráno stála v čele protestů skupina rezervistů izraelské armády známá jako "Bratři ve zbrani". Jedna skupina veteránů námořnictva zablokovala vjezd do haifského přístavu, zatímco jiná zřídila "armádní náborové středisko" před budovou obecního úřadu ve městě Bnei Brak, kde žijí zejména ultraortodoxní židé. "Přišli jsme přenést břemeno náboru na ultraortodoxní obyvatelstvo, protože pokud zde bude diktatura, budeme sem muset přijít a verbovat. Opakujeme, že bez demokracie není lidová armáda," uvedla.

V nedalekém Rechovotu začali protestující u soudu pokládat pytle s pískem, což zdůvodňovali tím, že soud chrání před "útoky zločinců, kteří se snaží provést převrat". Dálnici podél izraelského severního pobřeží podle The Times of Israel v několikakilometrovém úseku zablokovalo několik traktorů řízených demonstranty.

Organizátoři dnešního protestu ve středu uvedli, že demonstrovat přijdou statisíce lidí na 150 místech v Izraeli. Jde podle nich o jedinou šanci, jak "zastavit režimní převrat" poté, co Netanjahu a členové jeho koalice se zastoupením pravicových, krajně pravicových a ultraortodoxních stran odmítli návrh prezidenta Jicchaka Herzoga na kompromisní řešení kontroverzního reformního balíku. Netanjahu dnes není v Izraeli, je na návštěvě Německa.

Prosazovaná reforma by umožnila vládě přehlasovat rozhodnutí soudů pouhou většinou a výběr všech soudců by svěřila politikům koalice, píše The Times of Israel. Její odpůrci tvrdí, že oslabí izraelskou demokracii a justici a ponechá menšiny bez ochrany. Zastánci naopak tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří překročili své pravomoci a zasahují do politiky.

Do protestů v Izraeli se zapojil i československý přeživší holokaustu

Mezi tisíci demonstranty, kteří dnes v Tel Avivu vyšli do ulic na protest proti kontroverznímu návrhu soudní reformy, je i československý rodák a přeživší holokaustu Gidon Lev se svou americkou partnerkou Julie Grayovou. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Osmaosmdesátiletý karlovarský rodák Lev, který strávil čtyři roky svého dětství v koncentračním táboře Terezín, řekl, že má o nynější směřování Izraele velké obavy. Na transparentu měl napsáno: "Naši demokracii budeme bránit duší a krví, přeživší holokaustu".

Jeho partnerka na svůj transparent expresivně napsala, že kvůli této politice nepodnikla aliji (židovskou imigraci) do Izraele. "Když jsem před 11 lety přijela do Izraele, přestěhovala jsem se sem, protože věřím v tuto zemi, její historii a to, co ztělesňuje," řekla. "Je pro mě šokující, jakým fašistickým směrem se tato země ubírá, v návaznosti na to, co se stalo v Americe," dodala a prohlásila, že "židovský stát kanibalizuje sám sebe".

Lev, který se do Izraele přestěhoval v roce 1959 a sloužil v izraelské armádě za šestidenní války v roce 1967, situaci v Izraeli s fašismem přímo nesrovnával. Nynější směřování ale označil za "nebezpečné pro naši existenci jakožto svobodného demokratického národa".