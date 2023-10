Další prezidentův nominant na ústavního soudce bude z advokacie

Praha - Další nominant prezidenta Petra Pavla na soudce Ústavního soudu (ÚS) bude z advokacie. ČTK to dnes sdělil Karel Čapek z odboru komunikace Hradu. Kandidát by měl být vedením Senátu oznámen brzy. Server Echo24 v pondělí uvedl, že by nominantkou měla být advokátka Lucie Dolanská Bányaiová, která se specializuje na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Hrad ale jméno nepotvrdil.

"Můžeme potvrdit vyjádření pana ředitele Odboru vnitřní politiky Tomáše Lebedy, že další nominant bude z oblasti advokacie. Kandidát by měl být vedení Senátu oznámen v brzké době," uvedl odbor komunikace.

Pavel bude muset letos předložit ještě jednoho kandidáta na ústavního soudce vzhledem k tomu, že 26. listopadu skončí mandát Radovana Suchánka. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, opakování mandátu ústava nezakazuje.

Pavel už jmenoval ústavními soudci pět svých nominantů: soudce Josefa Baxu, který je také předsedou ÚS, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou, profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou a ústavního právníka Jana Wintra. Nominace se v srpnu vzdal místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici. Ústavních soudců je tak nyní 14 z předpokládaných 15.

Další Pavlův nominant, soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon, který měl zaplnit poslední nyní neobsazené místo, nezískal podporu senátních výborů a ústavním soudcem se pravděpodobně také nestane. Plénum horní parlamentní komory o tom bude rozhodovat ve středu.