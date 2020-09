Další opatření mají zbrzdit šíření covidu, Praze docházejí lůžka

Praha - Na přibývání nakažených koronavirem v Česku reaguje ministerstvo zdravotnictví dalšími opatřeními. Restaurace a bary budou muset od čtvrtka zavírat ve 22:00, zpřísní se také regulace počtu lidí na venkovních i vnitřních akcích. Uzavření prvního stupně základních škol ale podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nepřichází v úvahu. Uvedl také, že lůžka s ventilátory v pražských nemocnicích jsou téměř zaplněná a je třeba zapojit další kapacity. Ústřední krizový štáb aktivoval krajské krizové štáby.

Úterních 2394 nových případů koronaviru je druhý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Nakažených je aktuálně 26.476 lidí, tedy poprvé od dubna víc než dosud vyléčených. Rekordní je počet 581 hospitalizovaných s nemocí covid-19 a dosavadní maximum je také 115 pacientů ve vážném stavu. Výrazně roste počet úmrtí lidí s koronavirem, za září jich přibyla více než stovka na celkových 531.

Nadále platí, že většina nakažených má mírný průběh nemoci, kvůli lidem v nemocnicích je ale podle Prymuly potřeba zapojit kapacity, které nejsou dosud vyčleněny pro pacienty s covidem-19. "Chceme zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid," řekl ministr. Hospitalizovaní by podle něj měli zůstávat v krajích, jejich převoz do centrálních zařízení nedává smysl. Kvůli rostoucímu počtu nakažených zdravotníků se pro ně změní karanténní opatření. Zdravotníci bez příznaků budou moci dál pracovat v respirátorech.

Video: Na akce venku bude moci 2000 sedících, dovnitř 1000

23.09.2020, 15:10, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření nákazy rozšiřuje mimořádná opatření. Povinné uzavření restaurací a barů od 22:00 do 06:00 bude platit od čtvrtka zatím na dva týdny. Dosud museli provozovatelé zavírat o půlnoci. Nadále může být v provozovně stravování jen tolik lidí, kolik má míst k sezení a mezi zákazníky musí být odstup nejméně 1,5 metru, pokud nesedí u jednoho stolu. Prymulou avizované zpřísnění pravidel pro kadeřnictví a holičství se v textu opatření zveřejněném na webu ministerstva neprojevilo.

Další nové opatření omezuje od čtvrtka počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Platit má také dva týdny. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy.

Smysl podle Prymuly přestává mít takzvaný semafor, mapa hodnotící regiony podle rizika nákazy. Do dvou týdnů bude celá červená, řekl. Hygienikům by měl podle ministra usnadnit práci webový formulář, na kterém jim nakažení mohou předat informace o svých rizikových kontaktech. Takzvané sebereportování by mělo začít fungovat v pátek, původní termín byl v pondělí. Kapacity laboratoří na testování se podle Prymuly blíží 30.000 za den, limitem je ale kapacita odběrových míst.

K české vakcíně na covid-19 ministr uvedl, že výsledky první fáze jejího testování posoudí odborníci z České vakcinologické společnosti. "Na základě toho se rozhodneme, jestli by ta vakcína postoupila do klinických zkoušek fáze dvě," řekl. Bude posouzena její kvalita a šance uspět.

Aktivace krajských krizových štábů je podle šéfa ústředního štábu Jana Hamáčka (ČSSD) nutná k zapojení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) do opatření proti šíření koronaviru v regionech. O účasti opozice v ústředním štábu by případně rozhodoval premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl Hamáček. Ústřední štáb se také dohodl na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly při říjnových senátních a krajských volbách obsloužit až 16.000 lidí v karanténě.

Hygienici dnes zakázali prezenční výuku na vysokých školách v dalších regionech. Nově se zákaz týká středních Čech a Chebska. Ředitelské volno, jak ho na pátek kvůli zpomalení šíření nemoci doporučil Prymula, základní školy vyhlašovat spíš nebudou, zjistila ČTK.

Zařadit prakticky celou ČR mezi rizikové oblasti by dnes mohlo Německo, uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by to posílilo odliv turistů z tuzemska i v dalších dvou letech a získat zpět pověst bezpečného státu bude téměř nemožné. Opatření připraví lázně v ČR o zbytek hostů z ciziny, míní Svaz léčebných lázní.

Restaurace a bary musí od čtvrtka zavírat ve 22:00 hodin

Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22:00, v platnosti má být opatření dva týdny. Ministr Prymula dnes potvrdil už v úterý avizované omezení, podrobnosti zveřejnil na webu ministerstva. Pod vlivem alkoholu v restauracích a barech jsou lidé více v kontaktu a nedodržují rozestupy, řekl. Ministr avizoval, že další opatření se budou týkat kadeřnictví a holičství. Zveřejněný dokument ale pro ně žádné nové povinnosti nezavádí. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

"Vidíme nárůst případů a ve srovnání s jednotlivými zeměmi v Evropě je zcela zřejmé, že naše data nejsou vůbec uspokojivá. Můžeme se bohužel porovnávat se zeměmi, kde je vývoj onemocnění poměrně alarmující," odůvodnil sérii dalších opatření Prymula.

Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že nadále může být v provozovně stravování jen tolik lidí, kolik má míst k sezení. Mezi zákazníky musí být odstup nejméně 1,5 metru, pokud nesedí u jednoho stolu. Dvoumetrové rozestupy musí dodržovat i v případě objednávky či konzumace jídla s sebou. Výjimku mají členové jedné domácnosti.

Další opatření se podle Prymulova odpoledního vyjádření měla týkat provozoven služeb, jako jsou holičství a kadeřnictví. "Jsou to opatření, která říkají, že tam musí probíhat dezinfekce. A že tam musí být dezinfekce k dispozici," uvedl Prymula na tiskové konferenci. Lidé s příznaky by tam neměli chodit a jejich provozovatelé s příznaky pracovat. "Jsou tam popsaná i pravidla z hlediska distance," dodal.

Odstavec týkající se provozoven kadeřnictví v mimořádném opatření je ale už od 1. července, kdy byla zrušena povinnost nosit štíty, stejný. Povinnost pravidelné dezinfekce a zákaz vstupu do provozovny pro lidi s příznaky nebo teplotou nad 37 stupňů už obsahuje.

Od minulého pátku nesmějí restaurace a bary vpustit do svých prostor více lidí, než kolik mají míst k sezení. Od soboty musejí mít zavřeno mezi půlnocí a 06:00. Zkušenosti ze zahraničí i z Česka podle dřívějších vyjádření ministerstva ukázaly, že bary se často staly ohnisky nákazy, odkud se dál šířila.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve novinářům řekl, že podle zákona nejde omezit jen provoz barů a bezpečnější restaurace nechat otevřené. Zákon o ochraně veřejného zdraví sice podle něj ministerstvu umožňuje mimořádná opatření vydávat, bary, hospody bez jídla i restaurace zná ovšem jenom jako zařízení stravovacích služeb. Ta definuje jako místa, kde jsou podávané pokrmy, mezi které se počítají i nápoje.

Zavírání restaurací ve 22:00 avizoval Prymula už ve svém úvodním projevu po nástupu do funkce ministra v úterý ráno. S omezením otevírací doby restaurací nesouhlasí Asociace hotelů a restaurací ČR, nicméně je to podle ní lepší než zavřít restaurace úplně jako na jaře.

V nemocnicích je třeba zapojit další kapacity

V nemocnicích je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) potřeba zapojit kapacity, které nejsou dosud vyčleněny pro pacienty s covidem-19. Lůžka s ventilátory jsou v Praze téměř zaplněná, řekl dnes novinářům. Kapacity laboratoří na testování se podle něj blíží 30.000 za den. Limitem je kapacita odběrových míst.

Od druhého zářijového týdne jsou průměrné počty nových případů nad 1000. Minulý čtvrtek bylo rekordních více než 3000 případů a úterních 2394 byl druhý nejvyšší nárůst. "Po těchto číslech nových případů s určitých odstupem přichází projekce do hospitalizací. A těch nám už přibývá. Přibývá i zemřelých," uvedl ministr, který v úterý nastoupil do funkce. Během prázdnin bylo v nemocnicích 90 lidí, aktuálně je hospitalizovaných přes 500 nakažených novým typem koronaviru.

"Chceme zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid," řekl Prymula. S kraji chce konzultovat kapacity v jejich nemocnicích. "Potřebujeme, aby pacienti, pokud mají covid, zůstávali v jednotlivých krajích. Jejich transport na centrální zařízení nedává smysl, je ohrožující jak pro personál, tak transportní kapacity," dodal. Přesouvat by se mohli až v případě, že někde bude kapacita naplněná. Připravují se na to podle něj plány.

"Nikdo nechce, abychom kapacity, které máme, využili jenom pro toto onemocnění. Máme spoustu jiných onemocnění, která jsou závažná. Nerad bych se dožil toho, aby někteří, kteří budou vyžadovat akutní péči, nemohli jít na ventilátor, protože všude budou covidoví pacienti," uvedl.

Limitujícím faktorem pro provoz nemocnic je podle Prymuly personál. Česká lékařská komora v pondělí zveřejnila údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která ukazují rychlé přibývání nakažených zdravotníků. Lékařů bylo k 19. září s nemocí covid 259, zatímco o měsíc dříve čtyři. U zdravotních sester počet pozitivně testovaných za stejné období vzrostl ze tří na 433.

Prymula uvedl, že pro nakažené zdravotníky budou platit i jiná karanténní opatření. Pokud budou bez příznaků, budou moci dál pracovat v respirátorech. Dosud to platilo jen pro zdravotníky v karanténě po kontaktu s nakaženým. Pokud nebude zdravotníků dostatek, zapojí se podle Prymuly medici.

Zatím nejvyšší denní počet testů byl 23.000. Podle ministra se zapojila akademická pracoviště, takže laboratoře se blíží kapacitě 30.000 vzorků denně. Limitující jsou odběrová místa, ulevit by jim mělo zrušení druhého testu lidí v karanténě. Jednají o tom pracovní skupiny. "Myslím, že se velmi blíží doba, kdy by druhý test nemusel být. Po prvním negativním testu, když je člověk po dobu deseti dnů v karanténě, je riziko, že bude onemocnění dál šířit, enormně malé, zejména když se jedná o bezpříznakovou osobu," dodal.

Zajištění dostatečných kapacit v nemocnicích "za jakéhokoliv vývoje epidemie" dostal Prymula za úkol při svém nástupu do funkce od premiéra Andreje Babiše (ANO). Nemocnice v anketě ČTK v úterý uvedly, že jsou připraveny kapacity zvýšit. Zatím to ale podle nich není potřeba.