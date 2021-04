Další ohnisko chřipky je v malochovu slepic blízko Vodňanské drůbeže

Praha - Ve Vodňanech na Strakonicku potvrdili veterináři 34. letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu s devíti slepicemi. ČTK to dnes sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. V blízkosti ohniska je podnik Vodňanská drůbež, který je součástí koncernu Agrofert. Potvrzený byl subtyp choroby H5N8. Podle jihočeských veterinářů jde o letošní nejhorší ohnisko v kraji, protože jsou poblíž Vodňanská drůbež a jedna jatka.

"Chovatelce uhynuly dvě z devíti slepic. V blízkosti chovu se nachází rybník, mohlo dojít ke kontaktu s volně žijícími vodními ptáky," uvedl Majer. Zbývající slepice veterináři utratí. Kolem ohniska vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech vyhlásí veterináři mimořádná veterinární opatření.

"Je to nejhorší ohnisko, které jsme v jižních Čechách (letos) měli, co se týče problémů. Je to hned vedle Vodňanské drůbeže, pak tam máme ještě jedna malá jatka, tam dokonce poráží svoji drůbež, tam se to bude muset všechno značit jiným způsobem, alternativní značkou zdravotní nezávadnosti a může se to prodat pouze v regionu nebo musí jít veškerá produkce do tepelně opracovaných výrobků," řekl dnes ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Pro Vodňanskou drůbež budou platit mimořádná opatření, protože je v tříkilometrovém ochranném pásmu. Podle Kouby tam poráží drůbež z celé republiky. U drůbeže odjinud než z ochranných pásem bude porážka normální, jen veterináři zvýší opatření zaměřená na pohyb aut a vedlejších produktů živočišného původu, což jsou odpady, které se dál zpracovávají na krmiva pro psy nebo kočky. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.

"Bude to daleko složitější než všechna opatření, co jsme měli předtím. Soupis malochovů bude také složitější, protože do toho spadá celé město Vodňany, a tam bude těch chovatelů hodně. Je to celé město, veškeré okrajové části," řekl Kouba.

V ČR by neměl být kvůli chřipce problém s produkcí vajec, přestože bylo vybito již přes 170.000 nosnic. Nemoc letos zasáhla mimo jiné chov 170.000 slepic v Kosičkách na Královéhradecku. Kosičky leží v oblasti, kde bylo od poloviny března zasaženo ptačí chřipkou devět chovů kachen společnosti Perena se 75.000 ptáky. Ptačí chřipka se letos potvrdila v osmi krajích. Vedle Jihočeského dále ve Zlínském, Středočeském, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji a na Vysočině. V jižních Čechách se prokázala na Táborsku, Strakonicku i Písecku.

Ptačí chřipka je nebezpečná pro ptáky, dosud se předpokládalo, že se na lidi nepřenáší. V únoru oznámilo Rusko, že zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka. Přenos choroby se zatím neprokázal z člověka na člověka ani ze zpracované drůbeže na lidi.