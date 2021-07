Další očkovací centra bez objednání se otevřou ve středu v OC v Ostravě a Brně

Praha - Ve středu se otevřou další očkovací centra pro očkování proti covidu-19, do kterých mohou lidé přijít bez objednání. Budou v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně. Jejich provoz bude mít na starosti Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Při převzetí dalších vakcín od maďarské vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Lidé budou mít v Brně na výběr ze dvou vakcín, a to od firem Pfizer/BioNTech a jednodávkovou od Johnson & Johnson. "Otevřeno bude každý den včetně víkendu. Zatím je stanovený čas od 10:00 do 20:00. Podle zájmu to budeme upravovat," řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Očkovací centrum v Ostravě bude v provozu každý den od 08:00 do 19:00, doplnil na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdravotníci tam budou očkovat jednodávkovou látkou Janssen od Johnson & Johnson. Obě centra budou mít podle ministra denní kapacitu 800 lidí.

V pondělí se otevřela první dvě očkovací centra pro lidi bez registrace, a to v nákupním centru na pražském Chodově a na hlavním nádraží. Lidé mají o očkování v těchto místech velký zájem, některé dny se tvořila fronta i 150 metrů a čekací doba přesahovala dvě hodiny. Denně tam zdravotníci podají stovky dávek, ve čtvrtek se podle Vojtěcha na nádraží nechalo očkovat 445 lidí, na Chodově pak téměř 900. Podle Babiše tato očkovací centra fungují skvěle. Třetí takové zahájí provoz v pondělí v obchodním centru na Smíchově. Očkování bez registrace umožní i Plzeňský kraj a zvažuje ho také Zlínský kraj.

Babiš také dnes řekl, že zdravotní pojišťovny už odeslaly dopisy s výzvou k očkování lidem, kteří se zatím očkovat nenechali. Mohou být mezi nimi ale i lidé, kteří se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou, připustil. Ministerstvo zdravotnictví má podle Babiše nyní za úkol říci, jak to bude s lidmi, kteří prodělali covid-19 a mají protilátky. Klinická skupina na ministerstvu by také měla doporučit, zda bude potřeba podat třetí dávku vakcíny a případně kterým skupinám obyvatel. Podle Babiše se mluví o tom, že by třetí dávku mohli dostat lidé po transplantacích či chronicky nemocní.

Lídři členských států EU se na květnovém jednání Evropské rady shodli na tom, že darují třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny. Babiš dnes připomněl, že podle tohoto závazku ČR do konce roku věnuje asi 2,39 milionu vakcín. Kromě toho bude muset vrátit také vakcíny, které si vypůjčila, mimo jiné z Maďarska.

Zatím se v Česku od konce loňského prosince očkovalo v různých centrech v nemocnicích, v halách, na výstavišti a podobně. Lidé ale potřebovali registraci. Zdravotníci rozdali dosud přes devět milionů dávek, plně očkováno je v zemi 4,1 milionu lidí.