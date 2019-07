Další jednání o výměně ministra kultury bude asi příští týden

Praha - Pravděpodobně příští týden se uskuteční další schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) s prezidentem Milošem Zemanem k výměně ministra kultury. Babiš s Hamáčkem dnes Hrad požádali o termín. Sociální demokraté podle Babiše věří, že pondělní usnesení, ve kterém předsednictvo ČSSD trvá na nominaci stranického místopředsedy Michala Šmardy, přesvědčí Zemana, aby ho jmenoval. Prezident minulý týden uvedl, že je připraven vyhovět návrhu z konce května a odvolat ke konci července současného ministra Antonína Staňka (ČSSD).

Zeman minulý týden kritizoval, že Šmarda není odborníkem na kulturu, v proslovu na francouzské ambasádě také kritizoval nominace stranických funkcionářů. Na schůzce s předsedou ČSSD Hamáčkem pak v pátek přislíbil odvolání Staňka, ohledně Šmardy však uvedl, že počká na stanovisko předsednictva ČSSD. To v pondělí rozhodlo, že strana zůstane ve vládě s ANO, podpořilo jmenování Šmardy a Hamáčka vybavilo mandátem k dalšímu jednání včetně případného stažení ministrů ČSSD z kabinetu.

Hamáček se dnes s Babišem krátce sešel na úřadu vlády, kde premiéra informoval o výsledcích jednání předsednictva. Poté požádali Hrad o schůzku. Podle Babiše by se mohla uskutečnit po dovolené prezidenta v příštím týdnu. ČSSD má podle Babiše pocit, že po hlasování předsednictva by mohl Zeman se Šmardovou nominací souhlasit. Na opakované dotazy nechtěl Babiš říct, jak se ke kandidátovi sociální demokracie staví. "Já to nechci komentovat, je to nominace ČSSD," uvedl.

Staněk podal v květnu demisi, Zeman ji však nepřijal. Babiš poté na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra, čemuž podle ústavy hlava státu musí vyhovět. ČSSD v souvislosti se Zemanovým otálením několikrát zopakovala, že pokud by nemohla rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšle, ztratí její vládní angažmá smysl. Babiš předsednictvo ČSSD o výhodách vládní spolupráce v pondělí přesvědčoval osobně.

Regionální představitelé ČSSD jsou s výsledkem pondělního jednání předsednictva většinou spokojeni. Rozhodnutí v anketě ČTK označili za předvídatelné a logické. Někteří nicméně považují za absurdní, že situace vznikla kvůli jednomu ministrovi, a doufají, že se její řešení nebude protahovat. Ne všichni jsou účasti ČSSD v menšinovém kabinetu s ANO nakloněni.

Rozhodnutí předsednictva respektuje i ČSSD v Ústeckém kraji, která byla v minulosti proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. "Náš názor je menšinový, uvidíme, co čas přinese v následujících dnech," řekl předseda tamní ČSSD Miroslav Andrt. Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková chápe pondělní výsledek jako Hamáčkův závazek. "Očekávám, že termín řešení krize 31. července se nebude posouvat. Pokud by tomu tak ze strany prezidenta bylo, domnívám se, že by předseda měl straně zachovat poslední zbytky suverenity a rázně jednat," uvedla.

Politologové oslovení ČTK však nevyloučili, že se spor protáhne až do podzimu. Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity uvedl, že by se pak mohl případ protnout s některými dalšími problémy vlády a premiéra, týkajícími se například rozepří mezi ČSSD a ANO kvůli státnímu rozpočtu nebo auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády. Podle Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy musí ČSSD v otázce výměny ministra zatlačit i na Babiše.