Další hattrick Pastrňáka si naživo užila i maminka

Boston - Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu si sedmým hattrickem v kariéře upevnil vedení v tabulce střelců NHL a rázně odpověděl na úspěchy Austona Matthewse z Toronta, který se dvěma zásahy ve středu zlepšil na 31 gólů a k české hvězdě se přiblížil. Třiadvacetiletý havířovský odchovanec má po svém galapředstavení v zápase proti Winnipegu na kontě 35 branek.

"Je fajn, že jsem se mu vzdálil, ale hokej je týmový sport, takže o tom nepřemýšlím. Netlačím na sebe, jen se snažím hrát svoji hru. Samozřejmě, že je to hezké, ale proto jsem tady," řekl Pastrňák. Jeho skvělý výkon sledovala přímo v hale i maminka. Matky hráčů Bruins totiž byly při tomto utkání speciálními hosty klubu a Marcela Ziembová mohla po třetím synově hattricku v sezoně hodit symbolicky čepici na led.

Díky Pastrňákovi byli diváci po dvaatřicáté v historii svědky toho, že některý z hráčů dokázal vstřelit nejméně tři hattricky ve dvou sezonách po sobě. Z aktivních hokejistů se to podařilo jen Alexandrovi Ovečkinovi z Washingtonu.

Pastrňák se ale zapsal i do klubové historie. Jen sedm hráčů před ním dokázalo nastřílet 35 branek nejpozději ve 45 utkáních, naposledy to zvládl Cam Neely v sezoně 1993/94.

Účastník tří světových šampionátů se zároveň stal prvním hokejistou Bruins od sezony 1973/74, který v jednom ročníku NHL zaznamenal dvě alespoň dvanáctizápasové série s bodovým ziskem. Před ním se to podařilo legendám Philu Espositovi a Bobbymu Orrovi.

"Dnes to bylo dobré, snažil jsem se hrát jako vždy a soustředil jsem se na to, abych týmu co nejvíce pomohl. Ničím jsem se nestresoval a prostě hrál svou hru. Konečně jsme vyhráli dva zápasy po sobě, což se nám nějakou dobu nepovedlo," řekl Pastrňák.