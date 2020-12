Další film ze série Hvězdných válek diváci uvidí za tři roky

Los Angeles - Další část sci-fi ságy Hvězdné války (Star Wars) natočí režisérka Patty Jenkinsová a diváci jej uvidí na konci roku 2023. Oznámila to filmová a mediální společnost Walt Disney, informovaly dnes světové agentury. Na streamovací službě Disney+ se objeví v příštích letech hned několik dalších seriálů ze světa Hvězdných válek či komiksového světa Marvelu.

Chystaný film ze série Hvězdných válek se bude jmenovat Rogue Squadron. Jenkinsová, jejíž nejnovější film Wonder Woman 1984 bude mít premiéru na konci tohoto roku, se stane první ženou, která bude některých z filmů sci-fi ságy Hvězdných válek režírovat.

Na film Rogue Squadron si budou muset fanoušci podle Kathleen Kennedyové, ředitelky společnosti Lucasfilm, která je součástí korporace Walt Disney, počkat do Vánoc 2023. Na scénáři dalšího filmu ze série, který Lucasfilm avizoval letos v květnu, podle Kennedyové novozélandský režisér Taika Waititi stále pracuje. Tento připravovaný film zatím nemá jméno.

Kennedyová rovněž oznámila, že se připravuje nový film ze série Indiana Jones, ve kterém si opět zahraje Harrison Ford. Natáčet by se měl začít příští rok na jaře. Herečka Whoopi Goldbergová se vrátí v jedné ze svých nejznámějších rolí a opět ztvární zpívající jeptišku Deloris Wilsonovou v třetím pokračování Sestry v akci.

Společnost Walt Disney chystá také pokračování sci-fi filmu Black Panther, který by měl být uveden do kin v červenci 2022. Do role, kterou v původním snímku ztvárnil herec Chadwick Boseman, se náhradníka hledat nebude. Boseman zemřel letos v srpnu ve věku 43 let.

Zástupci společnosti Walt Disney rovněž oznámili, že se chystá i několik seriálů ze světa Hvězdných válek a komiksového světa Marvelu, které se objeví na streamovací službě Disney+. Na streamovací službě Hulu, jejímž je společnost Walt Disney většinovým vlastníkem, se v příštím roce objeví také pořad či pořady, které vytvoří rodina Kardashianových.

Streamovací služba Disney+ má zhruba rok od svého spuštění už 86,8 milionů předplatitelů, oznámil ředitel společnosti Walt Disney Bob Chapek. Na trhu Disney+ vede souboj o zákazníky s dalšími velkými streamovacími službami. Například Netflix měl na konci října 195 milionů platících uživatelů. Chapek uvedl, že by podle plánu měla do konce fiskálního roku 2024 služba Disney+ mít mezi 230 a 260 miliony předplatitelů.

Podle agentury Reuters k rychlému růstu streamovacích služeb letos přispěla pandemie covidu-19, kvůli které bylo mnoho lidí nuceno zůstat doma, a mělo tak více času na sledování filmů a seriálů.