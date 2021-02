Další chladná noc v ČR, na Šumavě bylo ráno pod minus 30 stupňů

Praha - Noc na dnešek byla v Česku opět mrazivá. Průměrná teplota v ČR klesla na minus 16,4 stupně Celsia, na Šumavě ale bylo místy i pod minus 30 stupňů. Nejchladněji bylo na stanici Kvilda-Perla, a to minus 31,4 stupně Cesla. Do mrazivého rána se dnes ale probudila i Praha, v Kbelích naměřili kolem 06:00 minus 18,3 stupně. Vyplývá to z údajů, které na facebooku zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na některých místech padly teplotní rekordy pro dnešní den. V Opavě dnes dokonce přepisovali 110 let starý rekord pro 15. únor, uvedla meteoroložka Jana Hujslová.

Na šumavské Rokytské slati naměřili meteorologové minus 31,3 stupně a na Březníku poblíž Modravy minus 30,3 stupně Celsia. Na stejnou hodnotu v noci klesla teplota také v mrazové kotlině Jizerka v Jizerských horách. Jinde v Česku se ranní minima pohybovala nejčastěji mezi minus 20 až minus deseti stupni.

Na několika místech padlo dosavadní teplotní minimum pro 15. únor. Kromě Kvildy, kde měří teplotu 34 let, to bylo například také v Opavě, kde dnes v noci bylo 22 stupňů pod nulou, čímž byl o jeden stupeň pokořen dosavadní rekord z půlky února 1911. Teplotu v Opavě přitom meteorologové zaznamenávají už 141 let.

Nový mrazový rekord pro dnešní den má i Rýmařov na Bruntálsku nebo Ostrava-Poruba. V Rýmařově rtuť v teploměru v noci klesla na minus 21 stupňů, zatímco dosavadním minimem pro 15. únor bylo minus 18,3 stupně z roku 1929. V Porubě dnes bylo až minus 19,8 stupně, čímž padl rekord minus 12,7 stupně z roku 1985. Stanice v Porubě zaznamenává teplotu už více než půl století.

V pražském Klementinu je minimem pro 15. únor minus 18 stupňů Celsia z roku 1929. V noci na dnešek ale v centru Prahy spadla teplota "jen" na minus 11,9 stupně, takže klementinský rekord bez problémů odolal.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes přes den mezi minus čtyřmi stupni a nulou. V Čechách může odpoledne a večer sněžit. V noci na úterý se může při mrznoucích srážkách tvořit slabá ledovka.