Dálniční tabule radí cestujícím z Itálie, jak postupovat

Praha - Informační tabule na 14 místech na dálnicích vyzývají cestující, kteří se vracejí z Itálie, aby kvůli novému typu koronaviru navštívili web ministerstva zdravotnictví. Jeho internetové stránky radí sledovat případné příznaky nemoci, jako je horečka nad 38 stupňů Celsia nebo dýchací potíže. Na twitteru o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Itálii je po Číně a Jižní Koreji nejvíc zaznamenaných případů, nemocných je asi 380 lidí.

"V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí," napsal na twitteru ministr zdravotnictví.

Doporučení se týká lidí, kteří od poloviny letošního ledna pobývali v severoitalských oblastech Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto. V době jarních prázdnin cestuje do italských hor mnoho Čechů, většina ale míří do regionu Trentino. Kvůli nákaze byl v hlavním městě Lombardie Milánu omezen program letošního fashion weeku, v Benátkách byl zrušen tradiční karneval. České úřady nedoporučují do oblastí Benátska a Lombardie cestovat.

Před nákazou podle doporučení ministerstva chrání zvýšená hygiena, tedy častější mytí rukou mýdlem a vodou, nebo dezinfekční prostředky, které ničí viry. Lidé by také měli omezit kontakty s lidmi, kteří mají příznaky onemocnění dýchacích cest, například chřipky, která se zpočátku nákaze koronavirem podobá.

Nemocní by měli používat kapesníky, nejlépe jednorázové, při kýchání a kašlání. Ústa případně zakrývat alespoň paží nebo rukávem, nikoliv rukou, ze které se kapénky mohou přenést dál. Proti nakažení okolí pomůže také rouška neboli ústenka. Před případnou nákazou koronavirem běžná ústenka neochrání, nutná je speciální maska s filtrem, takzvaný respirátor.

Další informace poskytuje Státní zdravotní ústav, který zřídil speciální informační linku 724 810 106, která je v provozu každý den od 9:00 do 21:00.

Celosvětově se koronavirem, který přenáší nemoc COVID-19, nakazilo přes 81.000 lidí a téměř 2800 nemoci podlehlo. V Česku bylo testováno kolem stovky lidí, žádný případ laboratorní testy nepotvrdily.