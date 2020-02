Dálnici D10 uzavřela na 66. km hromadná nehoda víc než 20 aut

Březina (Mladoboleslavsko) - Při hromadné nehodě na dálnici D10 u Březiny na Mladoboleslavsku se večer lehce zranilo osm lidí, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby v Libereckém kraji Michael Georgiev. Havarovalo více než 20 aut, podle informací hasičů jich bylo 27, podle policie 21. Dálnice byla v obou směrech uzavřena, tvořily se kolony. ČTK to řekly mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová a policejní mluvčí Michaela Richterová. Provoz ve směru na Prahu se podařilo obnovit před 21:30.

"Provoz ve směru na Turnov bude uzavřen ještě několik hodin," řekla před 22:00 ČTK Richterová. Podle ní už se v úseku kolony netvoří, policisté odklánějí dopravu na exitu Březina na 63. kilometru. Za asistence policistů mohli vyjet i řidiči z kolony, která se vytvořila přímo za nehodou.

Podle Fliegerové pod mostem u dálnice hořely pneumatiky. Hustý kouř mohl způsobit, že řidiči náhle ztratili orientaci. Další příčinou nehody mohlo být i nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, dnes večer místy v regionu pršelo. Okolnosti hromadné havárie vyšetřují policisté.

Záchranáři na místě měli tři posádky z Libereckého kraje a jednu ze středních Čech. Podle Georgieva tři zraněné odvezli na traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice, dva k ošetření do nemocnice v Jablonci, jednoho do Turnova a dva do Mladé Boleslavi. Na místě zasahoval i evakuační autobus, který posloužil lidem z havarovaných vozů.