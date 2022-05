Dálnice D10 u Příšovic je po nočním bourání mostu průjezdná ve směru na Prahu

Příšovice (Liberecko) - Dálnice D10 u Příšovic na Liberecku je po nočním bourání mostu od dnešních zhruba 13:00 průjezdná v obou směrech. ČTK to potvrdil Michal Jurman, mluvčí společnosti Metrostav Infrastructure, která most nad dálnicí bourala. Uzavírka ve směru od Prahy na Turnov trvala zhruba o tři hodiny déle, než stavbaři původně předpokládali.

Dálnice u Příšovic byla zcela uzavřena od sobotního podvečera, podle původního harmonogramu měla být opět průjezdná v obou směrech od 10:00. Podle Jurmana zpoždění způsobilo to, že stavbaři museli postupovat opatrněji kvůli jednomu optickému kabelu. Ve směru na Prahu tak byl provoz obnoven po 10:30, v opačném směru asi o dvě a půl hodiny později.

Pro oba směry nyní mají motoristé k dispozici po dvou jízdních pruzích, což měli mít až od pondělního rána. Podle Jurmana dřívější zprovoznění všech čtyř pruhů umožnilo rychlejší odklízení sutin ze zbouraného mostu. Jízdní pruhy jsou ale zúžené. To je nutné kvůli výstavbě nového mostu, práce potrvají až do konce letošního roku. Rekonstrukci mostu, který je součástí krajské silnice druhé třídy 279, připravoval Liberecký kraj několik let. Nový most bude širší a v budoucnu přes něj povede také cyklostezka mezi obcemi Příšovice a Svijany.