Dallas v NBA zdolal Clippers, Dončič nastřílel 51 bodů

New York - Slovinský rozehrávač Luka Dončič pomohl v NBA basketbalistům Dallasu k výhře 112:105 nad Los Angeles Clippers 51 body, což je kromě osobního i vyrovnaný klubový rekord Dirka Nowitzkiho. Mavericks už hráli bez Kristapse Porzingise, kterého ve čtvrtek vyměnili do Washingtonu.

Dončič nastřílel 28 z 51 bodů hned v úvodní čtvrtině, kterou domácí vyhráli 36:28. Celkových 51 bodů je vyrovnaným rekordem Dallasu v utkáních, která se neprodlužovala. Nowitzkimu se stejný počin podařil v březnu 2006, kdy nastřílel 51 bodů Golden State.

Slovinský basketbalista trefil 17 z 26 střel včetně sedmi trojek ze 14 pokusů a 10 ze 14 trestných hodů. K tomu doskočil devět míčů a připsal si šest finálních přihrávek.

"Dnes to bylo vyloženě o Lukovi. Chápu jeho pokusy z odskoku, jsou to jeho střely, a když občas mine, zápas je hned o něčem jiném. Jenže on je proměňuje," řekl trenér Clippers Tyronn Lue. "Byla zábava to sledovat. Nedělal jsem nic, jen stál opodál a koukal na tu show," řekl domácí kouč Jason Kidd.

Clippers nestačilo 21 bodů Marcuse Morrise či 19 bodů nové posily Normana Powella. Mavericks soupeře přeskákali 41:31, Clippers ani jednou nevedli.

Povedený zápas odehrál i Gary Trent Jr. z Toronta, které uspělo v Houstonu 139:120 a vybojovalo už osmé vítězství v řadě. Trent zaznamenal 42 bodů včetně šesti trojek a jen o dva body zaostal za svým životním maximem. S 30 body mu sekundoval Pascal Siakam, ale v závěru se vyfauloval.

Také Rockets měli třicetibodového střelce, a sice Kevina Portera Jr., jenž přidal i osm asistencí. Raptors se po zápase dostali s bilancí 31-23 na šestou příčku Východní konference jen o jeden duel za Philadelphii. Houston je na Západě poslední.

Úspěšnou odplatu za loňské finále ligy má za sebou Phoenix, který přehrál Milwaukee jasně 131:107. Nejlepší tým NBA vyhrál druhou a třetí čtvrtinu v součtu 66:43 a před závěrečnou částí měl náskok 20 bodů. Lídra našel Phoenix v Deandrem Aytonovi, jenž nasbíral 27 bodů a sedm doskoků.

Veterán Chris Paul k 17 bodům nasbíral 19 asistencí. Bucks, kteří prohráli po čtyřech zápasech, vedli Khris Middleton a Jrue Holiday, oba s 21 body. Hlavní hvězda Janis Adetokunbo dal 18 bodů, v poslední čtvrtině už odpočíval.

Výbornou formu potvrdil třetí tým Západní konference, Memphis, který v Detroitu vyhrál 132:107. Táhli ho s 23 body kandidát na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony Ja Morant a Desmond Bane s 22 body. Pistons spoléhali na křídelníka Jeramiho Granta s 20 body.

Desátou porážku v řadě utrpěl Brooklyn, za který ještě po výměně za Jamese Hardena nenastoupil Ben Simmons. Bez zraněného Kevina Duranta Nets prohráli ve Washingtonu 112:113, nestačilo jim ani 31 bodů Kyrieho Irvinga. Wizards táhl s triple doublem za 15 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí Kyle Kuzma.

Výsledky:

Dallas - LA Lakers 112:105, Detroit - Memphis 107:132, Golden State - New York 114:116, Houston - Toronto 120:139, New Orleans - Miami 97:112, Phoenix - Milwaukee 131:107, Washington - Brooklyn 113:112.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 54 32 22 59,3 2. Toronto 54 31 23 57,4 3. Boston 56 31 25 55,4 4. Brooklyn 55 29 26 52,7 5. New York 56 25 31 44,6

Centrální divize:

1. Chicago 55 34 21 61,8 Cleveland 55 34 21 61,8 3. Milwaukee 57 35 22 61,4 4. Indiana 56 19 37 33,9 5. Detroit 55 12 43 21,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 56 36 20 64,3 2. Charlotte 56 28 28 50,0 3. Atlanta 54 26 28 48,1 4. Washington 54 25 29 46,3 5. Orlando 56 13 43 23,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 57 39 18 68,4 2. Dallas 56 33 23 58,9 3. New Orleans 55 22 33 40,0 4. San Antonio 55 20 35 36,4 5. Houston 55 15 40 27,3

Severozápadní divize:

1. Utah 55 34 21 61,8 2. Denver 54 30 24 55,6 3. Minnesota 55 29 26 52,7 4. Portland 56 22 34 39,3 5. Oklahoma City 54 17 37 31,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 55 45 10 81,8 2. Golden State 56 41 15 73,2 3. LA Clippers 56 27 29 48,2 4. LA Lakers 57 26 31 45,6 5. Sacramento 57 21 36 36,8