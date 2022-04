Dallas v NBA vyrovnal sérii s Utahem, Philadelphia i Golden State vedou 2:0

1. kola play off NBA, Západní konference - 2. zápas Dallas - Utah. Uprostřed Bojan Bogdanović z Utah Jazz, vlevo Jalen Brunson z Dallas Mavericks, vpravo jeho spoluhráč Dorian Finney-Smith.

New York - Basketbalisté Dallasu dokázali i bez zraněného Luky Dončiče porazit Utah 110:104 a vyrovnali stav série prvního kola play off NBA na 1:1. Blýskl se především rozehrávač Jalen Brunson, autor 41 bodů. Philadelphia si ve Východní konferenci připsala druhé vítězství nad Torontem (112:97) a znovu uspěl i tým Golden State, jenž doma přehrál Denver jasně 126:106.

Dallas po úvodní porážce stáhl ve druhém duelu desetibodové manko i díky 22 trojkám ze 47 pokusů. Brunson proměnil 15 z 25 střel včetně šesti trojek, přidal osm doskoků a pět asistencí a stal se prvním hráčem v historii klubu, jenž v play off zaznamenal alespoň 40 bodů a žádnou ztrátu.

Ke skvělému výkonu se rozjel od začátku, když proměnil prvních pět střel včetně tří trojek. "Mluvili jsme o tom před zápasem. Na nic nečekejte, nabíhejte do pozic a dělejte to, co umíte nejlíp. Jalen navíc extrémně dobře řídil celý tým," pochválil svého lídra trenér Mavericks Jason Kidd.

Vedle Brunsona se blýskl 25 body včetně osmi trojek Maxi Kleber. Německý podkošový hráč trefil z perimetru osm střel z 11, ačkoli od pauzy pro Utkání hvězd proměňoval trojky s úspěšností jen 19 procent. Utahu nepomohlo ani 34 bodů Donovana Mitchella. Jazz dominovali na doskoku (50:31) z toho 11:2 na útočném, ale disciplinovaný Dallas ztratil pouhé tři míče. Utah deset.

Philadelphii za druhým bodem táhl tradičně Joel Embiid s 31 body a 11 doskoky. Sixers stříleli 30 šestek, z nichž 26 proměnili, naopak hosté měli trestných hodů jen dvanáctkrát a dali deset. "Párkrát mě v prvním utkání srazili, ale byl jsem v pohodě. Jen jsem si řekl, že se vrátím s větší energií a nechám je, aby mě faulovali,“ řekl Embiid, který trefil 12 šestek ze 14. Třiadvacet bodů, 9 doskoků a 8 asistencí měl Tyrese Maxey a 20 bodů a 10 doskoků Tobias Harris.

Při výhře Golden State zazářil 34 body z lavičky ve druhém utkání po zranění nohy Stephen Curry. Warriors stříleli s úspěšností téměř 55 procent a pomohli si 17 trojkami. Curry jich proměnil pět stejně jako Jordan Poole, autor celkem 29 bodů. Nuggets dohrávali bez Nikoly Jokiče, neboť sedm minut před koncem byl po druhé technické chybě vyloučen. Do té doby stihl 26 bodů a 11 doskoků. Za dva zápasy série však nasbíral 45 minusových bodů, což je nejhorší statistika z týmu.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 2. zápas:

Philadelphia - Toronto 112:97, stav série 2:0.

Západní konference - 2. zápasy:

Dallas - Utah 110:104, stav série 1:1; Golden State - Denver 126:106, stav série 2:0.