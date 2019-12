Dallas v NBA ukončil desetizápasovou vítěznou sérii Lakers

Los Angeles - Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA doma prohráli s 100:114 s Dallasem a po deseti vítězstvích za sebou našli přemožitele. Nadále zůstávají na prvním místě celé soutěže, ale nyní se o něj dělí s Milwaukee. Dallas je čtvrtý na Západě.

První půle patřila Lakers, kteří si už v úvodní čtvrtině vybudovali náskok 10 bodů. Jenže do druhého poločasu měli Mavericks výborný nástup, šňůrou 28:5 získali zápas pod kontrolu a už ho nepustili.

Během této fáze dal 11 bodů dvacetiletý slovinský talent Luka Dončič, který se přitom do té doby spíše trápil. Po změně stran dal ale 21 ze svých 27 bodů, k tomu přidal devět doskoků a 10 asistencí a opět tak sahal po triple double.

Výrazně mu k výhře pomohl i náhradník Delon Wright, který zaznamenal 17 bodů a devět asistencí. Lakers naopak nestačilo ani 27 bodů Anthonyho Davise a 25 bodů LeBrona Jamese.

"Přesvědčili jsme se, že jsme schopni porážet týmy i té nejvyšší úrovně. Teď to musíme potvrzovat pravidelně," řekl Kristaps Porzingis, který přispěl Dallasu 15 body. "Měli jsme opravdu dobrý den. Ve druhé půli jsme předvedli jednu z nejlepších našich obran," dodal kouč Rick Carlisle.

Miami ještě 97 sekund před koncem utkání s Brooklynem prohrávalo o sedm bodů, nakonec ale slavilo výhru 109:106 díky závěrečné šňůře 10:0. Nejprve dal koš s faulem Goran Dragič, pak proměnil pět trestných hodů Jimmy Butler a výhru potvrdil dalšími trestnými hody Justise Winslow.

Miami tak drží na Východě třetí příčku před Bostonem, který má po výhře 113:104 nad New Yorkem shodnou bilanci. Druhé je o výhru před nimi Toronto, které přehrálo Utah 130:110 i díky 35 bodům Pascala Siakama. Raptors k výhře pomohl zápis do historie: v poločase měli největší náskok v klubových dějinách 77:37, tedy o 40 bodů. Byl to osmý největší rozdíl mezi týmy v poločase v historii NBA. Pro Utah je to naopak nejhorší poločas.

"Hráli jsme příšerně. Naše soustředění na zápas musí být mnohem lepší," zlobil se trenér Utahu Quin Snyder. "Nikdy jsem si nemyslel, že v poločase někdy povedeme o 40 bodů," dodal rozehrávač Toronta Fred VanVleet, autor21 bodů a 11 asistencí.

Jasný zápas se hrál i v Detroitu, kde domácí přehráli San Antonio 132:98. Christian Wood k tomu pomohl osobním rekordem 28 body.

Velká přestřelka se odehrála na hřišti Los Angeles Clippers, kteří porazili Washington 150:125. Kawhi Leonard zaznamenal v dresu domácích 34 bodů, Paul George přidal 31 bodů. Už podruhé v sezoně Clippers dokázali dát za zápas 150 bodů a potřetí se dostali přes 140 bodů.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Miami 106:109, Detroit - San Antonio 132:98, LA Clippers - Washington 150:125, LA Lakers - Dallas 100:114, Minnesota - Memphis 107:115, New Orleans - Oklahoma City 104:107, New York - Boston 104:113, Orlando - Golden State 100:96, Toronto - Utah 130:110.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 19 15 4 78,9 2. Boston 19 14 5 73,7 3. Philadelphia 20 14 6 70,0 4. Brooklyn 20 10 10 50,0 5. New York 20 4 16 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 20 17 3 85,0 2. Indiana 19 12 7 63,2 3. Detroit 20 7 13 35,0 4. Chicago 20 6 14 30,0 5. Cleveland 19 5 14 26,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 19 14 5 73,7 2. Orlando 19 8 11 42,1 3. Charlotte 21 8 13 38,1 4. Washington 18 6 12 33,3 5. Atlanta 20 4 16 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 19 13 6 68,4 Houston 19 13 6 68,4 3. San Antonio 21 7 14 33,3 4. Memphis 19 6 13 31,6 5. New Orleans 20 6 14 30,0

Severozápadní divize:

1. Denver 17 13 4 76,5 2. Utah 20 12 8 60,0 3. Minnesota 19 10 9 52,6 4. Oklahoma City 19 8 11 42,1 5. Portland 20 8 12 40,0

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 20 17 3 85,0 2. LA Clippers 21 15 6 71,4 3. Phoenix 18 8 10 44,4 Sacramento 18 8 10 44,4 5. Golden State 21 4 17 19,0