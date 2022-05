Dallas v NBA snížil stav série proti Golden State, opět zářil Dončič

Dallas - Basketbalisté Dallasu ve čtvrtém utkání finále Západní konference odvrátili vyřazení, na domácím hřišti porazili Golden State 119:109 a snížili stav série na 1:3. Zářil především Luka Dončič. Slovinská hvězda Mavericks nasbírala za 37 minut 30 bodů, 14 doskočených míčů a devět asistencí. Série se nyní přesune na páté utkání opět do San Francisca.

Dončič zaznamenal už 17. zápas v play off, v němž nasbíral aspoň 30 bodů. V této statistice se před dovršením 24. narozenin vyrovnal Kobemu Bryantovi a Kevinu Durantovi. Rekordmanem je s 21 duely LeBron James. Dončič, jenž tentokrát trefil jen 10 z 26 střel, přidal také dva zisky i bloky.

"Naše obrana byla skvělá. Když pominu poslední čtvrtinu, bránili jsme výborně a to je něco, co si musíme přenést i do dalších zápasů. Pokud bráníme a zároveň si v útoku půjčujeme míč, jsme velmi nebezpečným týmem. Teď budeme věřit, že uspějeme i ve zbytku série,“ řekl Dončič po zápase.

Dallas průběh utkání kontroloval a vedl až o 29 bodů. Poslední část sice prohrál 20:39, i tak ale ve výsledku udržel dvouciferný rozdíl. Hosty tentokrát předčil ve střelbě trojek, jichž trefil 20 ze 43, zatímco Warriors jen 10 z 28, a poprvé v sérii byl lepší na doskoku, kde Golden State zdolal 45:42.

Dončičovi, jenž ze 14 letošních utkání v play off zaznamenal už desátý double double, sekundoval Dorian Finney-Smith s 23 body. Reggie Bullock nastřádal 18 bodů, když trefil šest trojek z deseti.

Hosté spoléhali především na Stephena Curryho s 20 body a osmi asistencemi. Po třetí části nechali svou oporu odpočívat, ale v momentě, kdy Warriors tři a půl minuty před koncem stáhli na 102:110, opět naskočil. Jonathan Kuminga přidal 17 bodů a osm doskoků, Jordan Poole zůstal na 14 bodech.

Devatenáctiletý Kuminga se svým výkonem přiblížil hvězdám. Už potřetí ve vyřazovacích bojích nasbíral coby teenager nejméně 15 bodů, což před ním dokázal naposledy Carmelo Anthony. Tabulku těchto zápasů vedou legendární Kobe Bryant a Tony Parker, kteří takových duelů odehráli pět.

Golden State bude mít další možnost ukončit sérii v pátek v domácí hale v San Franciscu. Ještě žádný celek v historii neotočil sérii z 0:3 do vítězného konce.

Finále Západní konference play off NBA - 4. zápas: Dallas - Golden State 119:109, stav série 1:3.