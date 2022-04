Dallas v NBA opět vyhrál i bez Dončiče, Memphis předvedl velký obrat

basketbalista Minnesoty Jarred Vanderbilt (vpravo) a Ja Morant z Memphisu v utkání 1. kola play off NBA, 21. dubna 2022.

basketbalista Minnesoty Jarred Vanderbilt (vpravo) a Ja Morant z Memphisu v utkání 1. kola play off NBA, 21. dubna 2022. ČTK/AP/Andy Clayton-King

New York - Basketbalisté Dallasu v play off NBA zvítězili na palubovce Utahu 126:118 a ujali se v sérii prvního kola vedení 2:1. Podruhé za sebou vyhráli i bez Luky Dončiče, kterého stále trápí poraněné lýtko. Uspěl také Memphis, i když s Minnesotou prohrával o 26 bodů. Nakonec zvítězil 104:95 i díky triple doublu Ja Moranta. Golden State vyhrál v Denveru 118:113, v sérii vede 3:0 a je krok od postupu.

Dallas překvapil v Salt Lake City i díky dalšímu skvělému výkonu rozehrávače Jalena Brunsona, který si i s bolavými zády připsal 31 bodů. Trefil 12 z 22 střel a přidal pět asistencí.

"Tenhle tým mám opravdu rád. Jsme bojovníci a to, že se mi daří, vychází z naší hry," chválil Brunson spoluhráče. Během utkání ho záda rozbolela po střetu s Roycem O'Nealem, navíc za protesty obdržel technickou chybu. "Liga musí reagovat. Hned po zápase," láteřil trenér Dallasu Jason Kidd.

Jazz v poločase prohrávali o 17 bodů, po přestávce se ale vzchopili a ve čtvrté čtvrtině dokonce o bod vedli. Brunson však odpověděl šesti body, další čtyři přidal Spencer Dinwiddie a Mavericks se dostali do vedení 113:104, které už nepustili. Před čtvrtým utkání, jež se bude hrát opět v Utahu, vedou 2:1.

Dinwiddie dal v zápase 20 bodů, Maxi Kleber přispěl 17 body včetně čtyř trojek. Jazz nestačilo 32 bodů Donovana Mitchella, 24 bodů Bojana Bogdanoviče a 21 bodů Mikea Conleyho. Pivot Rudy Gobert zůstal na 15 bodech a měl na kontě mimo jiné i 16 minusových bodů.

Memphis otočil zápas na hřišti Minnesoty poté, co posledních 13 minut ovládl v poměru 42:12. Uspěl i díky prvnímu triple doublu v play off v klubové historii, který nasbíral Morant za 16 bodů, 10 doskočených míčů i asistencí.

Další hvězdou hostů byl Desmond Bane, který nastřílel 26 bodů včetně sedmi trojek, což je rovněž klubový rekord ve vyřazovacích bojích. Brandon Clarke přidal 20 bodů, z toho 16 ve druhém poločase.

"Našli jsme způsob, jak jim v obraně vystavit stopku. Díky ní jsme se pak chytili i v ofenzivě," těšilo Moranta. "Pokaždé, když se dostaneme do vysokého vedení, znervózníme," litoval rozehrávač Minnesoty D'Angelo Russell, autor 22 bodů. "Víme, že v play off nedostaneme nic zadarmo. Ani bychom to tak nechtěli," dodal jeho spoluhráč Patrick Beverley.

Za očekáváním opět zůstal Karl Anthony Towns, který dal osm bodů při čtyřech střelách. V posledních dvou zápasech si připsal víc faulů (10) než košů z pole (7). Minnesota prohrává v sérii 1:2.

Denveru nepomohl v třetím utkání proti Golden State ani heroický výkon Nikoly Jokiče, jenž nastřádal 37 bodů, 18 doskoků, pět asistencí a tři zisky. Domácím nebyla nic platná ani jasná převaha na doskoku 49:35 a jsou před čtvrtým duelem na pokraji vyřazení.

Warriors táhli Jordan Poole a Stephen Curry, kteří dali shodně po 27 bodech, a Klay Thompson s 26 body. Thompson v utkání předstihl v počtu trojek Raye Allena a v historické tabulce play off mu patří třetí pozice s 386 zásahy. První je Curry se 480, druhý LeBron James jich má na kontě 432.

Play off NBA - 1. kolo:

Západní konference - 3. zápasy:

Minnesota - Memphis 95:104, stav série 1:2; Utah - Dallas 118:126, stav série 1:2; Denver - Golden State 113:118, stav série 0:3.