Dallas se stal v NHL na úkor Vegas posledním postupujícím týmem do play off

New York - Hokejisté Dallasu s Radkem Faksou v sestavě obsadili poslední postupové místo do play off NHL, přestože podlehli Arizoně 3:4 v prodloužení. Stars bod stačil, navíc zaváhal i Vegas, který prohrál v Chicagu 3:4 po samostatných nájezdech.

Postupová matematika byla pro Dallas před posledními dvěma zápasy základní části jasná. Potřeboval získat alespoň bod anebo by mu místo mezi osmičkou nejlepších v Západní konferenci zajistila jakákoli bodová ztráta Vegas.

Dallas směřoval za postupem od začátku a vedl ve 23. minutě už 3:0. Postupně se trefili Jani Hakanpää, Tyler Seguin a Miro Heiskanen. Arizona, jejíž brankář Karel Vejmelka plnil roli náhradníka, ale ve třetí třetině vyrovnala. Nejhorší tým Západní konference vrátili do hry svými góly Anton Strälman, Shayne Gostisbehere a Barrret Hayton. Obrat dokonal v prodloužení Travis Boyd. V dresu vítězů byl s šesti střelami nejpilnější Jan Jeník, ale nebodoval.

Vegas v zápase neustále dotahovali a třikrát smazali jednobrankové manko. Chicago vedlo po úvodní třetině díky dvěma gólům Taylora Raddyshe 2:1 a ve 26. minutě trefou Caleba Jonese 3:2. Hosté vyrovnávali brankami Michaela Amadia, Aleca Martineze a Maxe Paciorettyho. Nerozhodné skóre 3:3 platilo od konce druhé třetiny až do rozstřelu, ve kterém se prosadil jako jediný Tyler Johnson. Přestože trval sedm sedm sérií, tak útočník vítězů Dominik Kubalík nedostal v nájezdech důvěru.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Philadelphia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Dubois, 28. Ehlers, 36. Wheeler, 60. Connor. Střely na branku: 27:35. Diváci: 13.383. Hvězdy zápasu: 1. Comrie, 2. Ehlers, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

NY Rangers - Montreal 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky: 25. Reaves, 45. Vatrano, 56. R. Strome - 40. a 60. Petry, 19. Poehling, 53. Hoffman. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.845. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Poehling (oba Montreal), 3. Goodrow (NY Rangers).

Chicago - Vegas 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 17. a 20. Raddysh, 26. C. Jones, rozhodující sam. nájezd T. Johnson - 18. Amadio, 24. Martinez, 38. Pacioretty. Střely na branku: 40:40. Diváci: 19.660. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. Raddysh, 3. Lafferty (všichni Chicago).

Dallas - Arizona 3:4 v prodl. (2:0, 1:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 5. Hakanpää, 14. Seguin, 23. Heiskanen - 44. Strälman, 48. Gostisbehere, 52. Hayton, 62. Boyd. Střely na branku: 29:37. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere (Arizona), 2. Seguin (Dallas), 3. Hayton (Arizona).

Seattle - Los Angeles 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky: 19. McCann, 23. Donato, 35. Eberle - 31. Vilardi, 34. Danault, 38. Moore, 43. Andersson, 59. Athanasiou. Střely na branku: 40:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Donato, 2. Eberle (oba Seattle), 3. Vilardi (Los Angeles).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Florida 80 57 6 17 334:236 120 2. x-Toronto 81 53 7 21 310:251 113 3. x-Tampa Bay 80 50 8 22 279:224 108 4. x-Boston 80 50 5 25 248:215 105 5. Buffalo 80 31 11 38 229:283 73 6. Detroit 81 31 10 40 225:309 72 7. Ottawa 80 32 7 41 223:260 71 8. Montreal 81 21 11 49 211:317 53

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 81 53 8 20 272:199 114 2. x-NY Rangers 81 51 6 24 251:205 108 3. x-Pittsburgh 81 45 11 25 267:226 101 4. x-Washington 80 44 12 24 272:237 100 5. NY Islanders 80 36 10 34 222:230 82 6. Columbus 80 36 7 37 254:293 79 7. New Jersey 80 27 9 44 242:296 63 8. Philadelphia 81 25 11 45 209:294 61

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 80 56 6 18 307:225 118 2. x-Minnesota 80 51 7 22 303:250 109 3. x-St. Louis 81 49 11 21 307:235 109 4. x-Dallas 81 45 6 30 234:244 96 5. x-Nashville 80 44 7 29 257:243 95 6. Winnipeg 80 37 11 32 245:253 85 7. Chicago 81 28 11 42 217:288 67 8. Arizona 81 24 7 50 202:309 55

Pacifická divize:

1. y-Calgary 80 50 10 20 290:202 110 2. x-Edmonton 80 47 6 27 282:246 100 3. x-Los Angeles 81 44 10 27 237:233 98 4. Vegas 81 42 8 31 259:244 92 5. Vancouver 80 39 11 30 244:231 89 6. San Jose 80 32 12 36 210:256 76 7. Anaheim 81 31 14 36 230:267 76 8. Seattle 80 26 6 48 210:281 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci.