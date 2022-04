Dallas se stal v NHL na úkor Vegas posledním postupujícím týmem do play off

New York - Hokejisté Dallasu s Radkem Faksou v sestavě obsadili poslední postupové místo do play off NHL, přestože podlehli Arizoně 3:4 v prodloužení. Stars bod stačil, navíc zaváhal i Vegas, který prohrál v Chicagu 3:4 po samostatných nájezdech.

Postupová matematika byla pro Dallas před posledními dvěma zápasy základní části jasná. Potřeboval získat alespoň bod anebo by mu místo mezi osmičkou nejlepších v Západní konferenci zajistila jakákoli bodová ztráta Vegas.

Dallas směřoval za postupem od začátku a vedl ve 23. minutě už 3:0. Postupně se trefili Jani Hakanpää, Tyler Seguin a Miro Heiskanen. Arizona, jejíž brankář Karel Vejmelka plnil roli náhradníka, ale ve třetí třetině vyrovnala. Nejhorší tým Západní konference vrátili do hry svými góly Anton Strälman, Shayne Gostisbehere a Barrret Hayton. Obrat dokonal v prodloužení Travis Boyd. V dresu vítězů byl s šesti střelami nejpilnější Jan Jeník, ale nebodoval.

Vegas v zápase neustále dotahovali a třikrát smazali jednobrankové manko. Chicago vedlo po úvodní třetině díky dvěma gólům Taylora Raddyshe 2:1 a ve 26. minutě trefou Caleba Jonese 3:2. Hosté vyrovnávali brankami Michaela Amadia, Aleca Martineze a Maxe Paciorettyho. Nerozhodné skóre 3:3 platilo od konce druhé třetiny až do rozstřelu, ve kterém se prosadil jako jediný Tyler Johnson. Přestože trval sedm sedm sérií, tak útočník vítězů Dominik Kubalík nedostal v nájezdech důvěru.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Philadelphia 4:0, NY Rangers - Montreal 3:4, Dallas - Arizona 3:4 v prodl., Chicago - Vegas 4:3 po sam. nájezdech, Seattle - Los Angeles 3:5.