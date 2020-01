Dálkové vlaky RegioJetu loni svezly 6,5 mil. lidí, o 600.000 více

Brno - Dálkové vlaky RegioJetu loni přepravily 6,5 milionu lidí, meziročně o 600.000 více. Zájem rostl především o mezinárodní spoje z Prahy do Bratislavy a Vídně. Další čtyři miliony cestujících převezl RegioJet na slovenské regionální lince z Bratislavy do Komárna, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Firma Radima Jančury provozuje dálkové vlaky bez dotací na trase z Prahy do Ostravy a dále přes severní Slovensko do Košic a z Prahy přes Brno do Břeclavi a dále do Vídně nebo Bratislavy. Letos plánuje firma další expanzi v nedotované dopravě. Vlaky do Vídně budou pokračovat do Budapešti, Jančura chystá také vlaky na Ukrajinu a do Polska.

Od poloviny loňského prosince začal dopravce jezdit také na státem objednávaných rychlících z Brna do Bohumína a na krajem objednávaných osobních vlacích v Ústeckém kraji.

Dopravce letos plánuje uvést do provozu nové vícesystémové elektrické lokomotivy Traxx od výrobce Bombardier, chystá stavbu vlastního depa a rozšiřování zázemí pro údržbu. I proto se stal v novém roce novým technickým ředitelem Miroslav Kupec, který byl do loňského června generálním ředitelem Českých drah. Poté jej odvolala dozorčí rada.

Ostatní dopravci zatím loňské počty cestujících nezveřejnily. Dominantnímu dopravci, Českým drahám, přibývají stejně jako RegioJetu také řadu let po sobě a za tři čtvrtletí loňského roku jich bylo 137,5 milionu.