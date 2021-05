Dálkař Juška skončil čtvrtý na Diamantové lize v Gatesheadu

Juška měl blízko k postupu do elitní trojice, mezi níž se podobně jako v dalších disciplínách rozhodovalo jen na základě závěrečného pokusu. Na poslední chvíli ho ale osmimetrovým skokem odsunul na čtvrtou příčku mistr světa Tajay Gayle z Jamajky. Ten pak skočil 791 centimetrů a skončil třetí. Druhou příčku obsadil Španěl Eusebio Cáceres (804).

Na Diamantovou ligu do Gatesheadu nakonec neodcestoval český oštěpař Jakub Vadlejch, který šetří bolavé tříslo. To ho omezovalo i při středeční Zlaté tretře v Ostravě. Jeho dalším závodem by měl být 7. června Memoriál Josefa Odložila.

Tyčkařský světový rekordman Armand Duplantis utrpěl první porážku od mistrovství světa 2019. Jeho vítezná série více než dvou desítek závodů skončila, když v chladném, deštivém a větrném počasí zapsal jen 555 centimetrů. Stejně jako v Dauhá ho porazil světový šampion Sam Kendricks z USA. Ten překonal 574 centimetrů. Při závodě mu pomáhal i švédský rival, který mu držel před pokusy nad hlavou deštník. Duplantis si po dvou neúspěšných pokusech na 574 nechal poslední šanci na 580, ale laťku těsně shodil.

Po sobotním neúspěchu v Desavě utrpěla další porážku trojnásobná výškařská mistryně světa Maria Lasickeneová. Tentokrát skočila 188 centimetrů a obsadila čtvrtou příčku. Při neúčasti favorizované Ukrajinky Jarolavy Mahučichové vyhrála Polka Kamila Licwinková, které k tomu stačilo překonat napoprvé 191 centimetrů.

Naopak vítězný debut ve venkovní sezoně na patnáctistovce absolvoval Jakob Ingebrigtsen z Norska. Úřadující mistr Evropy v hale i venku zvítězil v čase 3:36,27 před Australanem Oliverem Hoarem (3:36,58).