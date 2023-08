Dálkař Juška chce ještě prodat formu, doufá v pozvánky na velké mítinky

Budapešť - Dálkař Radek Juška chce ještě prodat formu, kterou v dnešním finále mistrovství světa úplně nezužitkoval. Doufá, že mu sedmá příčka na světovém šampionátu přinese pozvánky na velké mítinky. Body z nich by byly cenné v boji o účast na olympijských hrách v Paříži, řekl Juška českým novinářům.

"Je tam Diamantová liga, je tam zlatý mítink v Záhřebu. Doufám, že pořadatelé mě tam budou chtít. Rád bych se tam dostal už jen kvůli tomu, že jsem tady tu formu neprodal. Tak abych ji prodal ještě tam. A pro body - každý bod se bude počítat směrem k Paříži. Na ostrý limit (827) je, ale každý bod dobrý," řekl Juška. Mužská dálka je za týden na programu Diamantové ligy v Curychu, v Záhřebu budou dálkaři skákat 8. září na náměstí.

Dnes Juška zůstal dva centimetry pod osmimetrovou hranicí a nečekal, že to bude na první osmičku stačit. Skákal jako druhý, takže většinu třetí série napjatě sledoval, jestli ho z průběžné sedmé příčky soupeři neodsunou mimo užší finále. "Nedělá se to, nejsem takový, ale i jsem se trochu zaradoval, když mě kluci nepřeskočili a zůstal jsem sedmý. Ale byl jsem nervózní, nebudu lhát," svěřil se.

Zůstal mimo jiné před Švýcarem Simonem Ehammerem a byl třetím Evropanem ve finále. "Určitě to povzbudí, ale kdyby Ehammerovi změřili druhý pokus, kde měl malý přešlap nepřešlap, tak by byl třetí on. Ukazoval celou sezonu, že skáče… Kamera je proti nám, což bohužel. Díky bohu ve prospěch mě," komentoval svoji pozici.

Zmínil se o dva roky starém pravidlu kolem posuzování přešlapů, které místo plastelíny hodnotí kamera. Ehammer se nedostal tretrou za okraj prkna, ale pak jeho noha protnula svislou rovinu odrazové čáry. Rozhodčí druhý Ehammerův skok dlouho studovali, až se zpožděním se objevil v systému křížek značící neplatný pokus a záběry ukázaly, že se Švýcar dostal přes povolenou hranici o sedm milimetrů.

Juška je přesvědčený, že tato technologie dálce neprospívá. "Veškerá nová pravidla, co byla zavedena, jsou spíš pro diváky a proti sportovcům. Což na jednu stranu chápu, ale aby nám dávali červené za to, že jsme těsně před přešlapem a jenom proto, že se člověk odlepuje, tak je přes tu značku… Je to škoda, ale už se sepisuje petice, aby to změnili. Doufám, že to pro příští šampionát vyjde," řekl Juška, jenž už petici podepsal.

V závěru finále sledoval, jak olympijský vítěz Miltiadis Tentoglu v poslední sérii o dva centimetry přeskočil Jamajčana Wayneho Pinnocka. "Viděl jsem to, stáli jsme tam s Montlerem a fandili jsme mu. Byla to skvělá podívaná, kluci předvedli neskutečný zážitek. I pro mě to bylo neuvěřitelné," rozplýval se Juška.

Sedmým místem se postaral o zatím nejlepší české individuální umístění na tomto MS. Je přesvědčený, že na konci šampionátu už nejlepším Čechem nebude. "Minimálně Kuba Vadlejch to tam pošle a bude to neuvěřitelné. To bude želízko v ohni," prohlásil. Stříbrný olympijský medailista a obhájce světového bronzu zahájí soutěž páteční kvalifikací, finále má v neděli.

Juška neví, jestli ještě tou dobou bude v Budapešti. "Jelikož chci ještě skákat, tak abych tady vypnul na tři na čtyři dny a mohl se chodit dívat, asi by mi to nehrálo úplně do karet. Rád bych to viděl a zafandil přímo na stadionu, ale uvidím. Musíme to probrat s trenérem a dohodneme se, co bude pro nás nejlepší," přemítal.