Dálkař Juška byl na HME pátý, šest centimetrů od medaile

Istanbul - Dálkař Radek Juška byl na halovém mistrovství Evropy šest centimetrů od medaile. Předvedl svůj nejlepší výkon sezony 794 centimetrů a obsadil páté místo. Třetí halový evropský titul za sebou získal olympijský šampion Miltiadis Tentoglu z Řecka, jenž hned prvním pokusem skočil 830 centimetrů.

Osm let po stříbru na HME v Praze útočil Juška v Istanbulu na další cenný kov. Za Tentogluem a Švédem Thobiasem Montlerem, který se dostal na 819 centimetrů, se bojovalo o bronz. Zkušený český reprezentant, jenž závodil na šampionátu díky divoké kartě svazu, měl v úvodu navrch. Na třetí místo se dostal ve druhé sérii díky 785 centimetrů, ve čtvrté se pak o devět centimetrů zlepšil.

Z medailové pozice ho ale v páté sérii osmimetrovým skokem odsunul Rumun Gabriel Bitan a pak se před něj dostal ještě Bulhar Božidar Sarabojukov (797). Juška útočil, ale daleký závěrečný pokus byl s přešlapem. "Je to škoda, bylo to blízko. Ale na to, že jsem vůbec nevěděl, jestli budu skákat halovku, tak nemůžu být nespokojený," řekl Juška České televizi.

V zimě se potýkal s problémy se zády. "Dvakrát měl to zastavilo v přípravě. Chybí mi třeba dva měsíce tréninku. Bylo to znát. Dělali jsme všechno pro to, abych odskákal a dobře odskákal. Myslím, že jsem udělal pěknou tečku," ocenil svěřenec Josefa Karase.

Vícebojař Ondřej Kopecký i na překážkách zaostal za svým potenciálem, výkonem 8,15 se zařadil v této disciplíně na sedmou příčku a průběžně udržel osmou pozici. Také ve skoku o tyči Kopecký marně útočil na sezonní maximum pět metrů. Zapsal 480 centimetrů, ale zásluhou nezdaru a zranění dvou soupeřů se před závěrečným kilometrem posunul na šestou pozici. Má 4977 bodů.

K halovému evropskému titulu míří evropský rekordman Kévin Mayer. Už po vítězných překážkách se díky času 7,76 vrátil do čela před dvacetiletého Nora Sandera Skotheima. Vedení si upevnil v tyči, kterou vyhrál výkonem 530 centimetrů. Hvězdný Francouz průběžně nasbíral 5521 bodů a vypracoval si náskok 101 bodu před Skotheimem.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice

Finále:

Muži:

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 830, 2. Montler (Švéd.) 819, 3. Bitan (Rum.) 800, ..5. Juška (ČR) 794.

Sedmiboj (po 6 disciplínách): 1. Mayer 5521 (60 m: 6,85 - dálka: 741 - koule: 15,81 - výška: 198 - 60 m př.: 7,76 - tyč: 530), 2. Skotheim (Nor.) 5420 (7,05 - 760 - 14,09 - 219 - 8,05 - 500), 3. Eitel (Něm.) 5222 (6,81 - 719 - 15,27 - 201 - 8,15 - 480), ...6. Kopecký (ČR) 4977 (7,09 - 736 - 13,57 - 192 - 8,15 - 480).

Ženy:

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 198, 2. Weermanová (Niz.) 196, 3. Tabašnyková (Ukr.) 194.