Dálkař Juška byl čtvrtý ve finále Diamantové ligy, padly dva světové rekordy

Eugene (USA) - Dálkař Radek Juška skončil čtvrtý ve finále atletické Diamantové ligy, kam se dostal až jako náhradník. Po posledním pokusu dlouhém 810 centimetrů se dokonce v Eugene posunul na třetí příčku, ale vzápětí ho o pět centimetrů překonal Japonec Juki Hašioka. Při neúčasti mistra světa a olympijského šampiona Miltiadise Tentoglua vyhrál Švýcar Simon Ehammer, který stejně jako druhý Tajay Gayle z Jamajky skočil 822 cm a měl lepší druhý pokus. O světové rekordy se postarali tyčkař Armand Duplantis výkonem 623 centimetrů a Etiopanka Gudaf Tsegayová v běhu na 5000 metrů.

Juška v základní části Diamantové ligy startoval jen jednou. Jako sedmý muž z mistrovství světa v Budapešti skončil čtvrtý v Curychu a mezi elitou se neztratil ani dnes. Popáté v sezoně zapsal v závodě osmimetrový výkon. Jeho čtvrtý pokus měřil 807 centimetrů, na závěr se ještě o tři centimetry zlepšil. Po sobotním triumfu oštěpaře Jakuba Vadlejcha se postaral o druhé české vystoupení v letošním finále.

"Na konci sezony 810, ještě k tomu bez prkna. Bylo to super. Čekal jsem tedy, že by to mohlo být na konci sezony víc, což by bylo, kdybych to prkno trefil přesně. Pak by to těch 825 mohlo být. Ale na to se historie neptá," uvedl český rekordman v nahrávce pro média.

Udělal další krok k účasti na olympijských hrách v Paříži. "Jako vrchol příští sezony plánujeme olympiádu, dnešními body bych se mohl zase posunout blíž," přemítal Juška. Na postavení ve světovém žebříčku bude muset spoléhat, pokud v úvodu příští sezony neskočí ostrý limit 827 centimetrů.

Duplantis podruhé na stadionu Hayward Field v Eugene vylepšil vlastní světový rekord. Po úspěchu na loňském MS, kde skočil 621 centimetrů, v dnešním finále atletické Diamantové ligy jako první člověk v historii překonal laťku ve výšce 623 centimetrů. O centimetr tak vylepšil maximum, které stanovil v únoru při halovém mítinku ve francouzském Clermont-Ferrand.

Třiadvacetiletý švédský tyčkař narozený v USA posunul hranici lidských možností ve skoku o tyči už posedmé. Na světový rekord útočil v této venkovní sezoně několikrát, ale navzdory řadě nadějných pokusů ten úspěšný přišel až dnes. Laťku překonal napoprvé. Sice se chvěla, ale zůstala na stojanech.

Tsegayová na pětikilometrové distanci na dráze vylepšila téměř o pět sekund červnový výkon Keňanky Faith Kipyegonové z mítinku v Paříži. Nové maximum posunula na 14:00,21 minuty. Po čtvrt roce vrátila světový rekord do etiopského držení, před Kipyegonovou byla světovou rekordmankou Letesenbet Gideyová. Dvojnásobná mistryně světa Tsegayová má v držení druhé historické maximum, dva roky je halovou světovou rekordmankou na 1500 metrů.

Druhý evropský rekord ve finálovém víkendu zaběhl Jakob Ingebrigtsen. Hvězdný Nor po sobotním triumfu na míli dnes zazářil v závodě na 3000 metrů, kam se dostal na divokou kartu. Vlastní kontinentální maximum z letošní Paříže vylepšil o 37 setin na 7:23,63 minuty. O vítězství musel tvrdě bojovat, na cílové pásce ho uhájil o setinu sekundy před dotírajícím Etiopanem Yomifem Kejelchou.

Finále ozdobila také nejkvalitnější ženská výškařská soutěž v tomto roce. Ukrajinka Jaroslava Mahučichová i Australanka Nicola Olyslagersová překonaly laťku ve výšce 203 centimetrů, čímž o centimetr vylepšily rovněž společný nejlepší výkon sezony. Díky lepšímu zápisu vyhrála Mahučichová.