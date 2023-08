Dálkař Juška a Macík na 200 m na MS postoupili, tři oštěpařky vypadly

Budapešť - Radek Juška postoupil na atletickém mistrovství světa v Budapešti do čtvrtečního finále soutěže dálkařů výkonem 810 centimetrů, který ho v kvalifikaci zařadil na deváté místo. Ondřej Macík je v semifinále v běhu na 200 metrů, poté co ve svém rozběhu obsadil třetí místo v čase 20,40 sekundy. Nikdo z trojice českých oštěpařek si dveře do finále neotevřel, žádná nepřehodila 56 metrů a skončily až za první dvacítkou.

Juška, který byl už dvakrát ve finále mistrovství světa, ale loni ztroskotal v kvalifikaci, první pokus přešlápl. Po druhém rozhodčí po dlouhém čekání ohlásili znovu přešlap, ale proti tomu čeští i jiní trenéři protestovali. "Zkusili jsme hned podat protest a bylo mi řečeno, že jim nefungovala kamera. Nevím vůbec, co to z jejich strany znamenalo. Třeba se to v budoucnu dozvím, ale za mě asi jenom dobře," přiblížil Juška.

Rozhodčí mu totiž dali okamžitý náhradní pokus a český rekordman šanci využil skokem dlouhým 810 cm. To bylo sice pět centimetrů pod limitem, ale na postup to bohatě stačilo. Juška byl vlastně rád, že neměl mezi oběma skoky pauzu. "Na tréninku skáču skoro hned, tam velkou pauzu nemám. Mně všeobecně velké pauzy moc nesvědčí, i když běháme nějaké úseky, raději bych šel všechno hned. Takhle vlastně za mě jenom dobře a i ten adrenalin z lehkého naštvání mě k výsledku trochu dovedl," řekl.

Jamajčan Wayne Pinnock hned prvním skokem v kvalifikaci dolétl na 854 cm, což je nejlepší letošní výkon. Nečekané problémy měli řecký olympijský vítěz Miltiadis Tentoglu a obhájce zlata Číňan Wang Ťia-nan, oba se kvalifikovali až posledním skokem.

Macík ve svém rozběhu viděl před sebou dvojnásobného mistra světa v této disciplíně Američana Noaha Lylese a jeho odstup nebyl tak velký, jak by se dalo čekat. Čas 20,40 byl jen o setinu horší než jeho český rekord z mistrovství republiky v Táboře. "Já jsem moc spokojený. Bylo super počasí pro sprinty, měl jsem super soupeře a byli i super diváci na stadionu. Běželo se mi skvěle," radoval se.

Nejrychlejší byl bronzový Brit ze stovky Zharnel Hughes v čase 19,99. Na stejné trati žen měla nejlepší čas vítězka nejkratšího sprintu Američanka Sha'Carri Richardsonová 22,16.

Nejzkušenější z českých oštěpařek Nikola Ogrodníková na svém čtvrtém mistrovství světa zapsala jen 54,59 metru, což ji zařadilo na 28. místo. Pro další dvě oštěpařky by k postupu vedlo jen zlepšení osobních rekordů a k těm měly daleko. Nikol Tabačková výkonem 55,45 obsadila 24. místo a Irena Gillarová za 54,15 byla dvaatřicátá.

Ogrodníková ztroskotala v kvalifikaci podobně jako při premiéře na MS v roce 2017. Na dalších šampionátech obsadila jedenácté a osmé místo. Jejím největším úspěchem zůstává stříbro z mistrovství Evropy v roce 2018.

V Budapešti předvedla druhý nejhorší výkon v sezoně, jen na mítinku Kladno hází zapsala v červnu ještě o pět centimetrů méně. "Jsem samozřejmě moc zklamaná a fakt mě štve, že ve finále nebudu. Ale můžu si za to sama, protože jsem v té technice nenašla nic, co by mi pomohlo poslat ten oštěp do delší vzdálenosti. Měla jsem na to tři pokusy, ani jeden mi nevyšel, prostě jsem házela blbě," řekla českým novinářům.

Kvalifikační limit 61,50 bez problémů splnila Japonka Haruka Kitagučiová, která se připravuje v Domažlicích u českého trenéra Davida Sekeráka. Nejdelší hod předvedla Lina Múze-Sirmáová z Lotyšska - 63,50 m. Dvojnásobná mistryně světa Australanka Kelsey-Lee Barberová postoupila jen těsně z posledního místa.

Kvalifikace:

Muži:

200 m - rozběhy: 1. Hughes (Brit.) 19,99, ...17. Macík (ČR) 20,40 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Pinnock (Jam.) 854, ...9. Juška (ČR) 810 - postoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Nilsen (USA), Obiena (Fil.) a Marschall (Austr.) všichni 575.

Ženy:

200 m - rozběhy: 1. Richardsonová (USA) 22,16.

800 m - rozběhy: 1. Akinsová (USA) 1:59,19.

Oštěp: 1. Múzeová-Sirmáová (Lot.) 63,50, ...24. Tabačková 55,45, 28. Ogrodníková 54,59, 32. Gillarová (všechny ČR) 54,15 - všechny nepostoupily do finále.