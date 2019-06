Dálkař Echevarría se chce na Tretře přiblížit loňským 866 cm

Ostrava - I když nedojde na jeho hvězdný souboj s Jihoafričanem Luvem Manyongou, chce kubánský dálkař Juan Miguel Echevarría na čtvrtečním mítinku Zlatá tretra v Ostravě divákům předvést kvalitní výkon. Dvacetiletý talent s osobním maximem 868 cm by se ve čtvrtek chtěl přiblížit loňským 866 centimetrům, kterými stanovil i historicky nejdelší skok ostravského mítinku. Jeho konkurent Manyonga musel kvůli zranění start v Ostravě zrušit.

Echevarría do Ostravy přicestoval z mítinku Diamantové ligy v Rabatu, kde v sektoru dálkařů kraloval skokem 834 centimetrů. "Ten výkon bych chtěl v Ostravě určitě zlepšit. Cítím se dobře, možná bych mohl útočit i na loňský rekord. Ale samozřejmě, že momentálně ještě nejsem na vrcholu své formy. Formu časuji na mistrovství světa, která je pro mě pochopitelně vrcholem sezony," řekl dnes Echevarría novinářům na Městském stadionu v Ostravě.

O prvenství na Zlaté tretře měl letos svést atraktivní souboj s jihoafrickým dálkařem Manyongou. Ten se však na mítinku v Rabatu zranil a po příletu do Ostravy a vyšetření v místní nemocnici čtvrteční start odřekl.

"Ukázalo se, že mám natažené svaly v kotníku. Odrazová deska v Rabatu byla velmi tvrdá. Startovat se s tím nedá. Ale zůstávám tady a mítink si užiju jako divák," řekl Manyonga, kterého ze stadionu v Maroku odnášeli na nosítkách a měla by ho čekat dvou- až třítýdenní rekonvalescence.

Echevarríu těší, že předpověď počasí na čtvrtek hlásí teploty kolem třicítky. "To by bylo skoro jako u nás na Kubě a to by bylo perfektní. Já v zimě skáču nerad a trpí tím i moje výkony, které nejsou tak dobré. Letos se to ukázalo třeba ve Stockholmu. Ale s takovou předpovědí se těším a věřím, že jsem schopen předvést dobrý skok," dodal Echevarría.