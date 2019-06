Dalajlama: Evropa by měla zůstat Evropanům, Trump je nemorální

Dillí - Americký prezident Donald Trump postrádá morální zásady, Evropa by měla zůstat Evropanům, a pokud bude nástupkyní dalajlamy žena, měla by být atraktivní. V rozhovoru, který dnes zveřejnil britský zpravodajský web BBC, to řekl tibetský duchovní vůdce dalajlama.

O nynějším americkém prezidentovi dalajlama prohlásil, že jeho emoce jsou komplikované. "Jeden den říká něco a druhý zase něco jiného, myslím ale, že postrádá morální principy," řekl dalajlama a dodal, že Trumpův slogan "Amerika na prvním místě" je špatný. "Amerika by měla mít globální odpovědnost," podotkl dalajlama.

Pochvalně se naopak vyjádřil o Evropské unii, když řekl, že je obdivovatelem ducha EU a myslí si, že je lepší v ní setrvat. Novinářka BBC nicméně poznamenala, že kampaň pro brexit na jednom ze svých plakátů použila dalajlamův výrok, podle nějž by cílem mělo být, aby se migranti vrátili a pracovali na obnově svých zemí, jelikož je nemožné, aby zůstali všichni.

"Evropské země by měly tyto uprchlíky přijmout, poskytnout jim vzdělání a školení, cílem ale je, aby se vrátili na své území," řekl dalajlama v rozhovoru s BBC. Na dotaz novinářky, zda by přece jen tito lidé neměli mít možnost v Evropě zůstat, odpověděl: "Omezený počet je v pořádku. Ale aby se celá Evropa postupně stala muslimskou zemí? To je nemožné. Nebo africkou zemí? To je také nemožné." Později duchovní vůdce doplnil, že "Evropa by měla zůstat Evropanům".

Naděje vrátit se do Tibetu se dalajlama prý nevzdal. "Tibeťané mi silně vyjádřili důvěru. Jsou velmi, velmi horliví, hodně starých lidí mne se slzami žádá: Prosím přijeďte do Tibetu," řekl. Zároveň uvedl, že se v uplynulých letech soukromě setkal s řadou čínských činitelů v penzi a s akademiky, kteří mají vazby na čínskou vládu. Prezident Si Ťin-pching ho sice o jednání nepožádal, přesto se však tibetský duchovní vůdce domnívá, že se Čína mění.

V závěru rozhovoru novinářka připomněla dřívější výrok dalajlamy, že pokud bude jeho nástupkyní žena, "musí být atraktivní, jinak to nebude mít velký užitek". Dalajlama se zasmál a řekl, že pokud bude dalším dalajlamou žena, "měla by být atraktivnější". "Kdyby žena ve funkci dalajlamy vypadala takto (udělal grimasu), tak myslím, že by ji lidé raději neviděli, raději by neviděli její obličej," řekl. Novinářka následně oponovala, že zásadní přece je, jaký je člověk uvnitř. Dalajlama opáčil, že důležité je obojí.