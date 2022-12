Dakar bude náročný a je potřeba jet takticky, uvědomuje si Pabiška

Praha - Motocyklový jezdec David Pabiška patří mezi nejzkušenější české účastníky Rallye Dakar. Poslední den letošního roku se postaví na start slavné soutěže již počtrnácté a potřetí se představí v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. Poté, co organizátoři rallye představili základní parametry tratě, očekává, že závod bude extrémně náročný a bude potřeba jet takticky. Zvýšenou obtížnost ale vítá, věří, že bude sedět jeho stylu jízdy.

"První půlka rallye bude kamenitá a pojede se v oblastech, které známe. Druhá část bude pro každého novinka. Čeká nás spousta písku a etapy, které budou mít pod 200 kilometrů. To znamená, že to bude hodně náročné. Pamatujeme si období v Jižní Americe, kde to bylo podobné a říkali jsme tomu, že jsme v pekle na zemi. Jeli jsme 200 kilometrů šest sedm hodin. Teď to bude podobné," řekl Pabiška na dnešní tiskové konferenci.

Druhá část 45. ročníku Dakaru se totiž pojede ve čtvrté největší poušti na světě Rub al-Chálí. "Uvidíme, jak to dopadne. Jsme k tomu i trošku skeptický. Zažili jsme to v Jižní Americe, kdy dali trať do dun a pak se to rušilo. Bylo to tak ohromně těžké, že do cíle dojeli čtyři motorkáři a to jen proto, že je nemohli zastavit. Spoustu kluků zastavilo vyčerpání," podotkl sedmačtyřicetiletý motocyklista.

Pabiška se na Dakaru objevil poprvé v roce 2007, kdy se ještě jelo v Africe. Poté závodil v Jižní Americe a teď v Saúdské Arábii. Jeho dosavadním maximem je 18. místo z roku 2014. V kategorii bez asistence byl před dvěma lety čtvrtý.

"Cíle jsem nikdy nehlásil dopředu. Pořád ale chci závodit a nejedu tam na výlet na Kokořín, jak říkáme. Chtěl bych uspět ve třídě," pousmál se Pabiška. Kdyby se mu podařilo zopakovat výsledek z roku 2021, byl by maximálně spokojený. "Spousta lidí si myslí, že v naší třídě jsou kluci, kteří si to jedou jen užít a za dobrodružstvím, ale to není pravda. Jsou tam kluci, kteří byli v absolutním pořadí do 15. místa," podotkl.

Důležité podle něj bude jet takticky a s rozmyslem. "Myslím si, že už to nebude motokros a jízda na plný plyn od začátku do konce. Taktika bude důležitá. Bude potřeba zavzpomínat na africké časy, kdy jsme do dne volna skoro nemuseli závodit. To ale říkám v uvozovkách," uvedl Pabiška. Zároveň doufá, že využije svou vytrvalost. "S ohledem na věk už nejsem nejrychlejší. Vždy, když se ale jelo podobně a rozhodovala i vytrvalost, tak se mi dařilo," řekl.