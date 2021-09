Daimler: Automobilky by mohly čelit nedostatku čipů až do roku 2023

Mnichov - Automobilový průmysl by se mohl potýkat s nedostatkem čipů pro výrobu vozů ještě v roce 2023, potíže s dodávkami by však do té doby mohly polevit. Uvedl to šéf německého automobilového koncernu Daimler Ola Källenius při setkání s novináři před mnichovským autosalonem.

Čipy se stávají čím dál důležitější součástí automobilů a jejich nedostatek nyní omezuje výrobu automobilového průmyslu po celém světě včetně České republiky.

Zásobování čipy v době pandemie covidu-19 narušily výpadky v dodavatelských řetězcích. Poptávka po čipech se navíc zvyšuje a automobilky musejí o dodávky soupeřit s výrobci spotřební elektroniky, napsala agentura Reuters.

"Někteří dodavatelé čipů poukazují na strukturální problémy s poptávkou," uvedl Källenius. "To by mohlo ovlivnit rok 2022, v roce 2023 by pak situace mohla být o něco klidnější," dodal.

Podle Tanjeffa Schadta z poradenské společnosti PwC nelze očekávat, že se problémy s dodávkami čipů v brzké době vyřeší, protože výstavba nových továren na výrobu čipů trvá řadu let.

S nedostatkem čipů se potýká rovněž automobilka Škoda Auto. Časopis Škodovácký odborář minulý měsíc uvedl, že mladoboleslavská automobilka pokračuje v rušení části směn kvůli chybějícím čipům, které se používají v palubní elektronice. Podle odborů se dají problémy očekávat ještě na podzim.