Dá se s tím hrát, řekl Smejkal, který má vedle vyražených zubu i zlomenou čelist

Riga - Po čtvrtečním zranění v obličeji z tréninku po nešťastném zásahu hokejkou do obličeje od Jiřího Černocha přišel útočník Jiří Smejkal nejen o dva zuby, ale stomatologické vyšetření u něj odhalilo i zlomeninu čelisti. Šestadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic, který od nové sezony míří ze švédského Oskarshamnu bojovat o NHL do Ottawy, přesto v pátečním úvodním duelu na mistrovství světa v Rize proti Slovensku při výhře 3:2 zvládl na ledě 18 minut a 33 sekund a byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem týmu kouče Kariho Jalonena. Na helmě měl celoobličejový krýt právě kvůli pochroumané čelisti.

"Mám dva zuby venku a zlomenou čelist, proto musím hrát s krytem. Kdyby mělo jít jenom o zuby, tak bych hrál normálně bez krytu," řekl novinářům Smejkal, který nechyběl ani na dnešním dobrovolném tréninku v Daugava Areně. Vedle něj se jej zúčastnili jen brankáři Karel Vejmelka, Marek Langhamer, obránci Ronald Knot a Jakub Zbořil i útočníci Filip Chytil, Ondřej Beránek a také Daniel Voženílek s Martinem Kautem, kteří zůstávají mimo turnajovou soupisku.

Smejkal byl rád, že zápas zvládl, i když po zranění se potýká s bolestí. "Bolí mě pusa a zuby. Dá se s tím ale hrát. Řekli mi, že můžu, takže dobré. Ono to teda ale bylo hodně vidět, když jsem odhrnul horní ret a podíval se na sebe do zrcadla. Měl jsem rozseklou dáseň. Paní doktorka to ale zvládla dobře, mám tam teď dráty, zuby svázané k sobě, aby se dáseň zacelila," popsal.

Po zranění při tréninku po něm zůstala krvavá kaluž na ledě, ale černé myšlenky jej nepřepadaly. Věřil, že mu start na turnaji, kde obhajuje zisk bronzu z loňského šampionátu v Tampere a Helsinkách, neunikne. "Cítil jsem, že to byla velká rána. Tekla mi krev, viděl jsem ležet nějaký zub na ledě a říkal si, že to asi není dobré. Ale celkově jsem byl docela v pohodě. Dokonce jsem mohl skousnout. Věděl jsem, že to není tak hrozné. Jen když jsem se podíval do zrcadla, měl jsem v puse díru," uvedl. Jak moc má zlomenou čelist, netuší. "Ani vlastně nevím. Mám to schované pod takovou gumou, aby mi dráty nedřely do dásní. Nic příjemného."

Zvykat si musel při zápase na celoobličejový kryt, který také není úplně komfortní. "Člověk nevidí jako normálně, ale dá se to. Zapomenete na to a stejně musíte hrát nejlépe, jak to jde," podotkl Smejkal, jenž ani v soubojích neuhýbal. "Když jdu do zápasu, nevnímám, jestli mě něco bolí. Hraju svoji hru. Já si chtěl vyzkoušet hned v prvním střídání, jak to drží. Bylo to v pohodě. Jen ta viditelnost je horší," prohlásil Smejkal. Černochovi nemá nijak za zlé, že jej nešťastně trefil při pokusu o střelu. "Byla to náhoda. On chtěl vystřelit, minul puk, a jak se otočil, plnou silou mě napálil do pusy," dodal Smejkal.