D7 je po uzavírce kvůli bourání mostu u Brandýska opět průjezdná

Brandýsek (Kladensko) - D7 je téměř po sedmnáctihodinové uzavírce kvůli bourání mostu u Brandýska na Kladensku opět průjezdná. Do dnešního večera bude provoz na dálnici omezený, kolem 17:00 až 18:00 by měla být dálnice už bez zúžení, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Uzavírka začala v sobotu večer, hotovo mělo být dnes v 9:00. Firma, která most strhla, dnes ráno oznámila, že po dálnici bude možné projet až o dvě hodiny později. "Důvodem zdržení byla neočekávaná tuhost vnitřních segmentů betonových panelů," uvedl Rýdl. Podle něj bylo třeba více času na jejich rozbití na místě. Řidiči nemohli projet mezi šestým a 18. kilometrem. Objízdná trasa vedla přes Smečno a dálnici D6.

Při stavbě nového mostu nebude třeba provoz na dálnici omezovat. Pod budovaným mostem vznikne podle Rýdla konstrukce, která zcela oddělí stavbu od provozu.

Most museli stavbaři zdemolovat kvůli špatnému technickému stavu, vede po něm silnice třetí třídy spojující Brandýsek a Knovíz. Nový most by měl být hotový do 18. listopadu. Jde o investici Středočeského kraje, který za něj zaplatí přes 30 milionů korun, využije ale peníze z evropských dotací.