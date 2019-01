Kytín (u Prahy) - Dálnici D4 u Kytína nedaleko Prahy uzavřela dnes ráno nehoda tří osobních aut. Čtyři lidé utrpěli zranění, směr na Příbram je neprůjezdný. V Jablonci nad Nisou, kde platí kalamitní stav, se situace výrazně zlepšila. S opatrností jsou v části Ústeckém kraji sjízdné silnice. Průjezdná je i Moldava, kde platí kalamitní stav. Meteorologové varují před silným větrem.

Jihočeský kraj

Většina silnic je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Na Prachaticku nebo Jindřichohradecku se mohou vyskytovat sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Na řadě míst v regionu vane silný nárazový vítr. Na všech vozovkách na Jindřichohradecku leží vrstva nového sněhu. Podle předpovědi meteorologů se teploty dnes budou pohybovat od nuly do minus pěti stupňů Celsia. Srážky lze očekávat i v dalších dnech.

Královéhradecký kraj

Na vedlejších silnicích na Trutnovsku, Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku leží rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči musejí být opatrní hlavně na Trutnovsku a v Krkonoších, kde po nočním sněžení leží sníh i na hlavních silničních tazích. Na horách se dnes čeká vydatnější sněžení. V nižších polohách hradeckého kraje byly dnes ráno silnice většinou mokré. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla mokrá a sjízdná bez omezení. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia. Ve vyšších polohách kraje padal déšť se sněhem nebo sněžilo. Na Sněžce bylo minus pět stupňů.

Přes den by měla být v hradeckém kraji zpočátku proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Postupně meteorologové čekají déšť a přeháňky, které budou ve vyšších polohách smíšené nebo sněhové. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na hřebenech hor má být kolem nuly. Na horách by mohl vát vítr rychlostí až 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

V noci ve vyšších polohách kraje sněžilo. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na hlavních tazích na Jablonecku a Semilsku, jinak jsou silnice první třídy v kraji mokré. Zbytky rozbředlého sněhu jsou i na místních komunikacích v Jablonci nad Nisou, kde platí od čtvrtka kalamitní stav. Teploty byly ráno v kraji kolem nuly, na horách dnes hrozí silný vítr a tvořit se mohou sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů od silničářů a meteorologů.

Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového sněhu. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd ve vyšších polohách Liberecka je na vozovkách vrstva měknoucího sněhu. Motoristé by při cestách měli být nadále opatrní kvůli padajícím stromům, které nevydrží nápor sněhu. Hasiči měli kvůli nim v sobotu kolem 30 výjezdů.

Sjízdné jsou silnice v Jablonci, kde ve čtvrtek vyhlásilo město kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť. Kalamitní stav prvního stupně by měl v Jablonci trvat do pondělí.

Podle předpovědi by dnes mělo být v kraji zataženo až oblačno s deštěm. V polohách nad 700 metrů by měly být srážky smíšené nebo sněhové. Denní maxima budou mezi třemi až šesti stupni, na horách mezi třemi stupni a nulou. Na horách by měl mít vítr v nárazech 55 až 70 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

V horských oblastech zůstávají komunikace sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V dalších místech kraje jsou už silnice sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je stále uzavřená silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Olomoucký kraj

Silnice jsou nyní většinou holé a mokré. Na rozbředlý sníh narazí řidiči pouze na Šumpersku a vedlejších cestách ve vyšších polohách, na ostatních místech je sjízdnost bez větších potíží. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sněhové přeháňky se již na většině území proměnily v déšť.

Na Jesenicku sníh zmizel z hlavních tahů i vedlejších silnic. Pouze na inertních úsecích leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, tam je obezřetnost na místě. Podobná situace je na Šumpersku, kde však mohou řidiči narazit na rozbředlý sníh ještě i na hlavních tazích. Na Olomoucku, Prostějovsku i Přerovsku jsou silnice holé a mokré, vyplývá z informací ŘSD.

Pardubický kraj

Na silnicích ve vyšších polohách kraje leží rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči musejí být opatrní zejména na Orlickoústecku, Chrudimsku a Svitavsku. V Železných horách na Chrudimsku si řidiči musejí dát pozor na námrazu, na v okolí Lanškrouna může vítr na výše položených silnicích tvořit sněhové jazyky. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Ráno v kraji většinou pršelo nebo padal déšť se sněhem, informovali silničáři.

V sobotu večer silničáři odklízeli sněhové bariéry na hlavní silnici číslo 34 mezi Svitavami a Poličkou. Sněhem zúžené jízdní pruhy rozšiřovali na více než dvoukilometrovém úseku u obce Pomezí.

Přes den by měla být v Pardubickém kraji proměnlivá oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ve vyšších polohách lze čekat sněžení. Teploty by se měly pohybovat několik stupňů nad nulou.

Středočeský kraj

Na některých středočeských silnicích leží dnes ráno rozbředlý sníh, místy se objevují sněhové jazyky. Vozovky mohou namrzat nebo se může tvořit náledí, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Dálnici D4 u Kytína nedaleko Prahy uzavřela dnes ráno nehoda tří aut.

Nehoda se stala kolem 6:30 na 22. kilometru ve směru na Příbram. Podle prvotních zpráv bouralo pět aut, později byl počet upřesněn na tři. "Jedno auto dostalo smyk a havarovalo, cestující při vystupování srazilo jiné vozidlo a potom se k tomu dostalo ještě třetí auto," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jaroslav Gabriel.

Sněhové či dešťové přeháňky jsou po ránu hlášeny na dálnicích D1 a D11 nebo na silnicích druhé a třetí třídy na Kolínsku, Kladensku, Berounsku, Nymbursku a v okolí Prahy. Na menších cestách na Příbramsku či Benešovsku se může vyskytovat vrstva rozbředlého, místy ujetého sněhu krytá posypem.

Ústecký kraj

Zvýšenou opatrnost nadále doporučují silničáři při cestě po některých částech Ústeckého kraje. S opatrností je sjízdná i krušnohorská Moldava, kde od čtvrtka platí kalamitní stav. Meteorologové varují před silným větrem. Místy může mít v nárazech kolem 55 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů, vyplývá z jejich předpovědi.

Silnice na většině území kraje jsou mokré či vlhké, vrstva nového sněhu je na některých silnicích nižších tříd na Chomutovsku a rozbředlý sníh na vozovkách II. a III. třídy na Ústecku. Odtávající sníh je i na krušnohorských silnicích. Teploty byly ráno mezi šesti stupni Celsia a nulou.

Podle předpovědi by dnes mělo být zataženo až oblačno s deštěm. Smíšené nebo sněhové srážky by měly být jen v polohách nad 900 metrů nad mořem. denní maxima by měla být mezi čtyřmi až sedmi stupni, na horách mezi jedním a čtyřmi stupni.

Zlínský kraj

Se zvýšenou opatrností by dnes měli počítat motoristé při cestě ve vyšších polohách Zlínského kraje. Ačkoliv se kvůli vyšším teplotám proměnily sněhové přeháňky v déšť, na řadě míst stále leží na cestách rozbředlý sníh. Plat to především pro vedlejší úseky na Zlínsku i Vsetínsku, obezřetnost je tam na místě, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Vsetínsku leží zbytky rozbředlého sněnu na vedlejších silnicích, na inertně udržovaných vozovkách musejí řidiči počítat se zajetým sněhem a s nebezpečím namrzání vozovky, opatrnost je tam na místě. Rozbředlý sníh hlásí na vozovkách silničáři i na silnicích druhých a třetích tříd na Zlínsku, ve vyšších polohách okresu sněží.

Na Uherskobrodsku jsou silnice většinou holé a mokré, opatrnost je však nutná v oblasti Bílých Karpat. Podle silničářů tam sněží a sníh se drží i na vozovce. Na Kroměřížsku jsou silnice naopak holé a mokré, sjízdnost by tam měla být bez problémů.