D3 u Chotýčan na Českobudějovicku je zavřená kvůli bourání mostu, do neděle

Chotýčany (Českobudějovicko) - Část jihočeské dálnice D3 u Chotýčan na Českobudějovicku je od dnešního poledne zavřená v obou směrech kvůli bourání mostu. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum. Objízdné trasy vedou po silnici II/603 přes Ševětín, Vitín a Chotýčany. Stavbaři zbourají most nad vozovkou v místě, kde se staví odpočívadlo. Znovu průjezdná by měla být D3 od nedělních 08:00, všechny jízdní pruhy by pak měly být otevřené v neděli odpoledne.

Obousměrná objížďka vede po silnici 603 ve směru od obce Borek na Chotýčany, Vitín a Ševětín, policie upozornila na zvýšený provoz v obcích na objízdné trase.

Demoliční práce uzavřely dálnici mezi mimoúrovňovou křižovatkou Ševětín a mimoúrovňovou křižovatkou Lhotice. Bouraný most převáděl přes dálnici místní komunikaci. O kousek dál už je postavený nový most, uvedl Adam Koloušek z českobudějovické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Oboustranné odpočívadlo Chotýčany staví ŘSD od února. Bude tam 80 míst pro kamiony, 90 pro osobní auta, osm pro autobusy a deset pro karavany a auta s přívěsem. Stavba za 432 milionů korun bez DPH bude hotová v srpnu 2023. Místo, kde se staví odpočívadlo, bylo naposled zavřené koncem října kvůli odstřelu skal. Odstřely byly také ve druhé polovině srpna.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.