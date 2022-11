D3 u Chotýčan je znovu průjezdná, zavřená byla přes 20 hodin kvůli bourání mostu

Chotýčany (Českobudějovicko) - Dálnice D3 u Chotýčan na Českobudějovicku je od dnešních 8:30 znovu průjezdná v obou směrech. Uvedlo to Národní dopravní informační centrum. Dálniční úsek byl zavřený přes 20 hodin kvůli bourání mostu nad vozovkou v místě, kde se staví odpočívadlo.

Na dálnici je podle policie zatím v obou směrech průjezdný jeden jízdní pruh. V dalších částech vozovky po demolici uklízí. "Dá se předpokládat, že kolem 14:00 to bude vyčištěné," řekl ČTK mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Dálnice by pak měla být bez omezení.

Dálnice byla zavřená od sobotního poledne. Obousměrná objízdná trasa vedla po silnici 603 ve směru od obce Borek na Chotýčany, Vitín a Ševětín. Nehody tam podle policie nebyly.

Zbouraný most převáděl přes dálnici místní komunikaci. O kousek dál už je postavený nový most. Místo, kde se staví odpočívadlo, bylo kvůli odstřelu skal naposled zavřené koncem října. Odstřely byly také ve druhé polovině srpna.

Oboustranné odpočívadlo Chotýčany staví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od února. Bude tam 80 míst pro kamiony, 90 pro osobní auta, osm pro autobusy a deset pro karavany a auta s přívěsem. Stavba za 432 milionů korun bez DPH bude hotová v srpnu 2023.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.