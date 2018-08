Hradec Králové - Zřejmě začátkem října by se mohl začít stavět osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Ekologické hnutí Děti Země po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) stahuje rozklad proti stavebnímu povolení, a pravomocnému stavebnímu povolení už tak nic nestojí v cestě, uvedla dnes Česká televize. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl na dotaz ČTK odmítl informaci komentovat. Obě strany by měly podrobnosti sdělit na středeční tiskové konferenci v Praze.

Úsek má od června nepravomocné stavební povolení, které sdružení Děti Země napadlo podáním rozkladu. V něm se ekologičtí aktivisté domáhali prozkoumání 21 stanovisek příslušných úřadů k dostavbě dálnice. Měli výhrady například k navrženým protihlukovým opatřením či ochraně dřevin. Některé jejich připomínky Ředitelství silnic a dálnic podle České televize akceptovalo.

Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení už mají a úsek Smiřice - Jaroměř začalo ŘSD stavět na jaře.

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.