Praha - Problematický úsek dálnice D1 na Vysočině by měl být v polovině února připraven na provoz při 130kilometrové rychlosti. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. D1 u Humpolce je od víkendu průjezdná plně v obou pruzích. Úsek byl předtím zúžený kvůli opravám, které nabraly velké zpoždění. Dopravní omezení v kombinaci se sněžením v polovině prosince způsobily opakovaně kolaps provozu. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) kvůli tomu sklidil kritiku.

Po opětovném rozšíření zúženého úseku bude podle Kroupy ještě nutné opravit kaverny a povrch dálnice, aby se dal úsek plnohodnotně využívat. "Zhotovitel by měl v příštím týdnu nastoupit. Podepisujeme smlouvu s vítězným uchazečem, který bude sanovat kaverny. Bude nastupovat do těch míst, kde jsme odstraňovali svodidla, a dál," řekl Kroupa. "Výsledkem by mělo být, že v polovině února bude celá stavba dálnice připravena na 130kilometrovou rychlost," doplnil.

Dálnice byla zúžená kvůli opravě mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova. Úsek mezi 90. a 94. kilometrem byl součástí modernizace dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, práce na něm ale zatím vůbec nezačaly. Zakázku na modernizaci za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení, jež tvořily česká firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Spolupráce mezi ŘSD a sdružením na konci loňského roku skončila.

"Hledáme teď možnost, abychom mohli tu dálnici rychle předat jinému zhotoviteli a využít pro to přímé zadání. Konzultujeme tuto metodu s ÚOHS (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), abychom neudělali chybu a předešli tomu, že se dálnice bude opětně soutěžit," uvedl na tiskové konferenci Ťok.

Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že chce každý měsíc informovat veřejnost o postupu ve výstavbě dálnic. Zároveň se zastal ministra dopravy Dana Ťoka, pouze mu vytkl, že neprezentuje výsledky své práce. "Když dělá dobrou práci, a on dělá dobrou práci, tak to musí dát na vědomí. Jde o to abychom to komunikovali," uvedl Babiš.