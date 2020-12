D1 u Brna a D7 u Buštěhradu uzavřely nehody kamionů

Praha - Kluzké silnice dnes způsobily několik nehod a dopravní problémy. Dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu byla odpoledne kvůli nehodě nákladního vozu asi dvě hodiny uzavřená. Na dálnici D7 u Buštěhradu na Kladensku ráno boural kamion, dálnice je ve směru na Chomutov uzavřená. Dva kamiony se dnes před 08:00 čelně srazily u Předměřic nad Labem na hlavním silničním tahu I/33 z Hradce Králové do Polska. Silnice je neprůjezdná.

D1 u Brna byla uzavřena po nehodě kamionu, staly se desítky nehod

Dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu byla dnes odpoledne kvůli nehodě nákladního vozu asi dvě hodiny uzavřená, sjíždělo se na exitu Devět křížů. Dopravu v kraji komplikoval sníh, staly se desítky nehod. Policie má nahlášeno v souvislosti se špatnou sjízdností asi 200 událostí. ČTK to řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Kamion na 176. kilometru D1 boural dnes dopoledne, prorazil svodidla a skončil mimo komunikaci. Dálnice byla ve směru na Ostravu kvůli odstraňování následků nehody uzavřená zhruba od 12:30 do 14:30, poté se jezdilo jedním jízdním pruhem. Utvořila asi desetikilometrová kolona. "Nadále probíhá překládka převáženého zboží. Po úplném přeložení bude nutné těžkou technikou kamion vyprostit. Na vyproštění, které předběžně proběhne až ve večerních hodinách, bude potřeba komunikaci opět uzavřít," uvedl Malášek kolem 14:40.

Jen od půlnoci do 8:00 měli policisté nahlášeno 36 dopravních nehod. "To je několikanásobně více než v jiné dny. Jedná se především o nehody, kdy řidiči nezvládli jízdu na kluzké a namrzlé vozovce," uvedl mluvčí. Do 11:00 přibylo dalších 38 havárií. Situace na silnicích se stabilizovala až po poledni. Celkem policie evidovala k 14:00 asi sedm desítek nehod a v souvislosti se špatným počasím dohromady asi 200 událostí, kdy jí řidiči kromě nehod hlásili například i uvízlé vozy nebo nesjízdné silnice.

Většina nehod se podle mluvčího obešla bez zranění, pouze s hmotnou škodou na vozech. Na Vyškovsku je od rána pro nákladní auta nad 12 tun do odvolání uzavřena silnice mezi Drnovicemi a Podomím. Jednoduchá situace nebyla ani na dálnici, především na D1 na Vyškovsku.

Práci měli i hasiči, zasahovali například v Křenové ulici v Brně, kde se srazil osobní vůz s tramvají. Řidiče z vozu museli vyprostit, skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Kolem poledne zasahovali na silnici mezi Dobelicemi a Hostěradicemi na Znojemsku u nehody nákladního vozu, silnice byla neprůjezdná.

Podle webu krajského integrovaného dopravního systému nabírala kvůli špatné sjízdnosti zpoždění i většina autobusových linek, byla od 15 do 20 minut. Problémy měly linky především na Blanensku, a to kvůli hustotě dopravy a několika nehodám v oblasti, zpoždění bylo 30 až 50 minut.

Na D7 na Kladensku boural kamion, nehoda se obešla bez zranění

Na dálnici D7 u Buštěhradu na Kladensku dnes ráno boural kamion, dálnice je ve směru na Chomutov uzavřená. Řidič nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky, nikdo nebyl zraněn, řekla ČTK mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Událost byla hlášena kolem 8:30 na devátém kilometru ve směru na Chomutov. "Návěs tam leží přes celou dálnici, směr na Slaný je uzavřený," uvedla mluvčí.

Policie dnes kvůli počasí zaznamenala větší množství nehod, většinou se obešly bez zranění. "Lidé by měli jezdit opatrně, protože napadl sníh a klouže to," dodala Nováková.

Na tahu z Hradce do Polska se srazily kamiony, jeden řidič zraněn

U Předměřic nad Labem na hlavním silničním tahu I/33 z Hradce Králové do Polska se dnes před 08:00 čelně srazily dva kamiony. Silnice byla do 09:30 neprůjezdná, pak začala auta jezdit kyvadlově. Plně byl provoz na silnici obnoven ve 13:10. Jeden z řidičů byl při nehodě zraněn, je v péči lékařů. ČTK to řekla mluvčí policie Lucie Konečná.

Jeden z kamionů zřejmě na silnici dostal smyk a dostal se do protisměru, kde se srazil s druhým kamionem. Zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní, uvedla mluvčí.