D1 před Brnem zablokovala nehoda kamionů, na D5 hořela dodávka

D1 před Brnem zablokovala nehoda dvou nákladních aut

Dálnici D1 před Brnem zablokovala krátce před 06:00 na hodinu nehoda dvou nákladních aut. Ve směru na Brno se vytvořila několikakilometrová kolona. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Před 07:00 byl provoz obnoven v jednom jízdním pruhu.

Nehoda se stala přibližně v 05:50 zhruba na 184. kilometru D1 u Popůvek u Brna. Podle ŘSD pak byla dálnice ve směru na Brno asi do 06:50 zcela neprůjezdná. Vznikla kolona aut, která se před 07:00 táhla až skoro ke 173. kilometru D1. Odstraňování nehody by mohlo podle ředitelství trvat téměř do 09:00.

Požár dodávky dopoledne zastavil provoz na D5 směrem na Rozvadov

Požár dodávky zastavil dnes dopoledne provoz na dálnici D5. Vůz hořel na 112. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov, informovala dnes policie. Po dobu hašení doprava stála, nyní se jezdí jedním jízdním pruhem, doplnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Na místě se tvoří několikakilometrové kolony.

Podle Poncara vezl nákladní automobil psí granule. Oheň zasáhl celé auto.

Motorkář na Brněnsku po nehodě s osobním vozem zemřel

Motorkář ve středu večer zemřel po nehodě s osobním vozem ve Veverských Knínicích na Brněnsku. Čtyři další lidé se zranili. V tiskových zprávách to dnes uvedli mluvčí policie Bohumil Malášek a záchranné služby Michaela Bothová.

Nehoda se stala na křižovatce na okraji obce. "Dvaapadesátiletý motorkář při nehodě utrpěl zranění, kterým při převozu do nemocnice i přes snahu záchranářů podlehl. Řidiče škodovky převezli záchranáři do nemocnice s těžkým zraněním. Zraněni byli i zbývající tři spolucestující z osobního automobilu," popsal Malášek. Příčiny, okolnosti a míru zavinění nehody policisté vyšetřují. Malášek uvedl, že místo nehody bylo po dobu vyšetřování neprůjezdné, k dopravním komplikacím na nefrekventované komunikaci ale podle něj nedocházelo.

Záchranáři k nehodě vyslali vrtulník a pět pozemních posádek, včetně velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. "Motorkář středního věku utrpěl vážná mnohočetná poranění, bylo nutné jej resuscitovat, bohužel přes veškerou naši snahu se jeho životní funkce nepodařilo obnovit. Podlehl devastujícím zraněním," uvedla Bothová. Doplnila, že zdravotníci měli v péči i mladého muže z osobního vozu, také on utrpěl těžká poranění. Záchranáři jej resuscitovali, letecky jej transportovali na řízené ventilaci a předali k další péči na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. "Naše posádky se dále postaraly o muže a ženu, kteří se zranili lehce. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jsme je převezli do FN Brno," sdělila mluvčí.