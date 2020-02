D1 na Vysočině je zavřená, stavbaři musejí zbourat dva mosty

Humpolec (Pelhřimovsko) - Silničáři s policisty dnes v 19:00 zavřeli v obou směrech dálnici D1 na Pelhřimovsku kvůli bourání dvou dálničních nadjezdů mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec. Auta musejí jezdit do neděle 1. března do 9:00 po objízdných trasách. ČTK to dnes řekli mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Přestavba nadjezdů je součástí oprav tohoto úseku D1, vozovka se rozšíří o 75 centimetrů na obou stranách. Nové nadjezdy budou hotové v říjnu, uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Objížďky pro menší auta se liší podle jízdního směru. Ve směru na Brno budou sjíždět na regionální silnice u Koberovic a na D1 se vrátí v Humpolci. Pro osobní auta jedoucí na Prahu povede objízdná trasa od Humpolce kolem Ledče nad Sázavou k exitu 66 Loket, kde se vrátí na dálnici. Vozidla těžší než 12 tun budou zavřený úsek D1 obousměrně objíždět mezi exity Mirošovice a Humpolec po silnicích I/3 a I/19 kolem Tábora.

"Vozidla z dálnice svedli policisté na vyznačené objízdné trasy, po kterých budou jezdit až do nedělního rána. Situaci na D1 i na objízdných trasách budeme celou noc monitorovat," řekla dnes večer ČTK Čírtková.

Opravy úseku D1 Koberovice - Humpolec za více než miliardu korun dělá pro Ředitelství silnic a dálnic od loňského podzimu firma Eurovia CS, skončí v listopadu 2021. Přípravné práce na bourání mostů zahájila 24. února. Úsek dálnice firma zároveň rozšíří a místo asfaltu použije cementobeton, uvedla v tiskové zprávě mluvčí firmy Iveta Štočková.

Modernizace dálnice D1 bude letos pokračovat na sedmi úsecích dlouhých 71 kilometrů. Do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety.

Opravy D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začaly v roce 2013, zatím je hotovo 90 kilometrů. Na konci letošního roku bude zmodernizováno 127 kilometrů, v roce 2021 zprovozní silničáři zbývajících 34 kilometrů.