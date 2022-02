D1 na Prahu blokuje nehoda na 94. kilometru, provoz na 83. kilometru je obnoven

Koberovice/Humpolec (Pelhřimovsko) - Provoz na dálnici D1 směrem na Prahu blokuje další nehoda, která se stala v koloně aut na 94. kilometru. Dodávka narazila do nákladního auta po 09:30 mezi sjezdy na 90. kilometru v Humpolci a 104. kilometru u Větrného Jeníkova. Jde o třetí dnešní nehodu v tomto směru dálnice na Vysočině. Přes hodinu už stála dálnice kvůli nehodě, která se stala v koloně na 83. kilometru. Při ní utrpěl středně těžká zranění řidič dodávky, který narazil do kamionu. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková.

Podle policie je dálnice na 94. kilometru průjezdná po krajnici, jsou tam záchranáři.

První dnešní nehoda byla na 78. kilometru D1, kde se okolo 06:30 srazila dvě dodávková vozidla a jedno osobní auto. Lehce zraněný byl jeden člověk. Dálnice pak byla průjezdná jen po zpevněné krajnici, vytvořila se tam asi šestikilometrová kolona.

Další nehoda se stala okolo 08:00 na 83. kilometru, v tomto úseku byl provoz plně obnovený před 09:30. Řidič dodávky tam podle mluvčí policie narazil do zpomalujícího nákladního auta, které dojíždělo na konec kolony. Zraněného dvaatřicetiletého řidiče přepravil vrtulník záchranářů do nemocnice v Pelhřimově.