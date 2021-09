D1 na Benešovsku se bude kvůli špatnému betonu znovu opravovat

Praha - Dálnici D1 čeká oprava už zrekonstruovaného úseku. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl dnes novinářům řekl, že provoz na D1 se omezí pravděpodobně příští pátek 17. září zhruba na dva týdny, a to v 600 až 800 metrů dlouhém úseku mezi 65. a 66. kilometrem ve směru na Prahu. Opraví se zde nekvalitní beton.

Provoz na Prahu bude sveden do protisměru, bude tu stejný režim jako v jiných dopravních omezeních, tedy dva zúžené pruhy v každém směru. Podle Rýdla je vina na straně dodavatele prací, firmy Eurovia. Její vyjádření ČTK zjišťuje. Rýdl dodal, že opravu stihnou do plánovaného konce modernizace celé dálnice na přelomu září a října.

Daný úsek byl uveden do provozu před rokem. Problémy zjistilo ŘSD na zhruba 130 metrech dálnice. "Ten beton je na úseku 130 metrů tak špatný, že by nevydržel přes letošní zimní sezonu. To znamená musíme bezodkladně, prakticky okamžitě, začít s opravou," řekl Rýdl.

"V povrchu vozovky byly zjištěny trhliny. Sahají do hloubky zhruba dvou centimetrů v rychlém pruhu, v pomalém pruhu jsme se dostali až do hloubky tří centimetrů," řekl ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý. Podle něj by hrozil rozpad vozovky. "Pravděpodobnou příčinou je technologická nekázeň, kdy došlo k rozdílné konzistenci ve spodní a horní vrstvě krytu," řekl Hlavatý.

Eurovia problematický úsek podle Rýdla opraví v rámci reklamace, stát za to nebude nic platit. Další sankce firmě nehrozí. "V tomto konkrétním případě musím ocenit přístup společnosti Eurovia, která ani na moment nezaváhala, spolupracovala s námi na veškeré diagnostice, svoji odpovědnost uznala, bez jakéhokoliv zaváhání, protestů nebo jiného návrhu uposlechla našich pokynů, a to včetně termínu a způsobu provedení," uvedl Rýdl.

ŘSD zkontrolovalo i další úseky, na těch poruchy nezjistilo. Problém nastal podle zástupců ŘSD, když na dálnici nastoupily takzvané vymetače, které zdrsňují povrch vozovky do konečné podoby. Na dálnici vjely moc brzy, krycí vrstvu tak zhutnily a povrch vozovky poškodily.

ŘSD nyní pracuje ještě na třech úsecích D1, kde práce jdou podle plánu.