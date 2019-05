D1 kolabovala kvůli konvojům USA, situace se zklidnila odpoledne

Praha - Dopravu na dálnici D1 ve směru na Brno dnes od rána brzdily konvoje amerických vojáků, kteří projíždějí Českem na cvičení do Rumunska a Maďarska. Cesta z Prahy do Brna se protáhla i o několik hodin. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. Pět konvojů tak muselo být do večera z dálnice staženo. Situace na nejfrekventovanější české dálnici se uklidnila až odpoledne.

Ráno se kolony vytvořily před dvěma zúženími. Před Humpolcem na 90. kilometru se řidiči mohli zdržet až hodinu a půl, u Zruče nad Sázavou na 56. kilometru do 60 minut. Kolem 10:00 byly na čtyřech místech, mezi kilometry 84 a 85, 98 a 100, 112 a 115 a 140 a 141. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla byl příčinou vždy dojezd kolon americké armády do omezení na dálnici.

Provoz na dálnici rovněž zbrzdily porouchaný kamion na 88. kilometru a havarijní opravy vozovky u Jihlavy, kvůli kterým byl provoz sveden do jednoho pruhu. Průjezd amerických vojáků zdržel i dopravu na dálnici D2 za Brnem. Ve směru na Bratislavu se v zúžení na 34. kilometru srazilo vozidlo z konvoje s nákladním autem.

ŘSD proto zrušilo údržbu a nehavarijní opravy, v pohotovosti byly odtahové služby a byla posílena směna na informační lince. Babiš o situaci jednal s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. "Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion," uvedl premiér.

Pět konvojů proto bylo až do večera staženo mimo dálnici, zůstaly například ve Staré Boleslavi a v Bernarticích na Benešovsku. Mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková ČTK řekla, že tyto skupiny zůstanou odstaveny asi do 19:00, pak by se mělo rozhodnout, zda už mohou pokračovat. Zbylých devět skupin už dříve opustilo české území.

Kolem 15:00 byla ve směru na Brno u Humpolce už jen zhruba tříkilometrová jedoucí kolona. Zdržení bylo podle Rýdla maximálně 15 minut. Problémy ještě přetrvávaly u Brna ve směru na Prahu mezi 190. a 194. kilometrem a se zdržením museli řidiči počítat i mezi 6. a 11. kilometrem D2 ve směru na Slovensko.

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku dnes odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.