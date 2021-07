D1 bude od dnešního večera do pondělního večera mezi 21. km a 34. km uzavřená

Mirošovice (u Prahy) - Dálnice D1 bude od dnešního večera do pondělního večera mezi 21. kilometrem (exit Mirošovice) a 34. kilometrem (exit Ostředek) uzavřená. Důvodem je demolice mostu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Obousměrná uzavírka začne ve 20:00 a má trvat do pondělních 20:00. Po celou dobu uzavírky pojedou řidiči po objízdných trasách. "Pro vozidla do 12 t obousměrně: MÚK Mirošovice (EXIT 21) – silnice I/3 (Mirošovice) – silnice II/112 (Benešov) – silnice II/110 (Benešov, Soběhrdy, Kozmice) – MÚK Ostředek (EXIT 34)," popsal mluvčí.

Nákladní vozidla nad 12 tun budou mít trasu delší. Ve směru na Prahu na ni budou najíždět už u Humpolce na 90. kilometru, dále pojedou po silnici I/19 na Tábor, dálnici D3, silnici I/3 a najedou u Mirošovic. Stejná trasa bude i v opačném směru.

Bourat se bude most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky je vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.