Czudek: Satoranský nedovolil českému týmu uspokojení

Šen-čen (Čína) - Asistent trenéra české basketbalové reprezentace Petr Czudek ocenil přínos hvězdy týmu Tomáše Satoranského při tažení na mistrovství světa v Číně na hřišti i mimo něj. Rozehrávač Chicaga prý okamžitě po postupu do osmifinále a zajištění minimálně účasti v kvalifikaci o olympijské hry v Tokiu rozehnal myšlenky, které by sváděly k polevení. V pondělí s Řeckem budou hrát Češi o čtvrtfinále.

"Rozboural mýtus: co Čech, to uspokojení. Všichni čekali po Turcích, když se udělá takový úspěch a nějaká oslavička, že to uspokojení přijde. Rozboural to takovým způsobem, že všichni měli strach přemýšlet o tom, že už jsme něco dosáhli a že to, co chceme, je ještě daleko před námi," řekl Czudek.

"Atakuje všechny okolo: 'Co blbnete, tady se něco slaví? Jaké Nagano? Co blbnete. Ještě to je před námi daleko.' A je to pravda, že nám vytlačuje to uspokojení z hlavy. Český národ má dvě věci. Závist, v tom jsme mistři světa. A uspokojení," prohlásil Czudek.

"Saty nás posouvá tou svojí soutěživostí, že chce dosáhnout úplné maximum. My to můžeme potom analyzovat, že jsme výškařskou terminologií z atletiky třikrát přeskočili, ale chceme to přeskočit ještě víckrát. Zítra do toho kluci půjdou, jako by šlo o život," uvedl Czudek.

Osmačtyřicetiletý bývalý reprezentant takového lídra podle svých slov ještě nezažil. "Pamatuju toho spoustu takhle, že jsme hráli a uspokojili jsme se. Potom člověk říká, mohli jsme tam dokázat víc. Teď mluvím třeba o Evropě 1999 ve Francii, kde jsem byl jako hráč," prohlásil Czudek.

Český tým tehdy na turnaji, kde vybojoval dosud jediné vítězství nad Řeckem z osmi vzájemných duelů po rozdělení Československa, skončil na 9. až 12. místě. "Tam to bylo skvěle rozehrané, ještě líp než tady. Přišlo právě takové to uspokojení, že to vlastně už stačí," uvedl bývalý rozehrávač.

Češi ve čtvrtek v základní skupině v Šanghaji vybojovali postup do osmifinálové fáze proti Turecku a po přesunu do Šen-čenu si poradili i s Brazílií. Teď stojí v cestě další silný sok. "Řekové tady mají super tým. Nechci snižovat Brazilce ani Turky, ale myslím si, že narazíme na nejsilnějšího soupeře tady, když opomenu první zápas s Amerikou," řekl Czudek.

"Já ale věřím klukům. Jsme tady v pohodě, hrajeme každý za každého. Připadá mi to trošičku jak čtyři mušketýři. Kluci opravdu fungují na hřišti a mimo hřiště. To nás posouvá. Myslím, že to vycítili i fanoušci, že hrajeme nad své možnosti," podotkl Czudek.

Přes sílu soupeřů drží Češi při první účasti mezi světovou elitou v době samostatnosti už třízápasovou vítěznou sérii. "Kdykoliv se dívám na rozcvičení soupeře a na nás, tak si říkám: 'Pro boha svatého, co tam budeme vytvářet a co tam budeme hrát.' A nakonec dáváme soupeřům skoro o dvacet a s Brazilci i o třicet," řekl.

Bojovnost českého mužstva i taktika kouče Ronena Ginzburga a jeho realizačního týmu slaví úspěch. "Kluci jsou v pohodě, jsou dobře připravení, jak fyzicky, tak i mentálně. Snažíme se jim informací dát tolik, aby je to nezahltilo a navíc jim to pomohlo," prohlásil Czudek.

Chystají se především na nejužitečnějšího hráče uplynulého ročníku NBA Janise Adetokunba z Milwaukee. "Berme to tak, že je to momentálně nejlepší hráč na planetě. Už to něco znamená, ale je to kolektivní hra."

Czudkovi je jasné, že bude těžké Adetokunba zastavovat. "On si nevšimne jednoho, ani dvou hráčů, tří hráčů ano. Ale zase trošku trpí ostatní hráči. Tím, že má víc balónů a nehrajou tak kolektivně, jako by hráli bez něho. Spousta jejich vynikajících hráčů tu ještě není úplně v pohodě a nepředvádějí takové výkony jako v klubu nebo jindy v reprezentaci," uvedl.