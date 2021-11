CzechTrade veze do Brna zahraniční experty ze 35 kanceláří

Specialisté ze všech zemí, které se smějí zúčastnit Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně, mají pomoci českým firmám především v plánování jejich exportních aktivit v novém roce.

Agentura pro podporu exportu CzechTrade musela i v druhém covidovém roce pomáhat českým vývozcům v nezměněné míře. Soustřeďovala se na poskytování služeb v bezplatném režimu. Během prvního čtvrtletí přeměnila tento modus na “market entry službu”, což je také bezplatná služba, která umožní řešit nejdůležitější požadavky firem při vstupu na zahraniční trhy.

“Přešli jsme kompletně na on-line odborné exportní vzdělávání. Dokonce se ukázalo, že on-line forma je pro celou řadu firem atraktivnější. Obsazenost jednotlivých témat a jednotlivých seminářů byla dokonce vyšší,” konstatuje generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Práce po síti se navíc stala normou pro práci celé agentury. “V obdobích, kdy jsme měli omezení fyzického kontaktu, jsme dokázali – ve spojení se zahraničními kancelářemi – pracovat i s českými exportéry a našimi zahraničními partnery v jednotlivých teritoriích,” upřesňuje Doležal.

Na letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se přihlásilo 35 zahraničních kanceláří CzechTrade, což je více než dvoutřetinová účast. “Zapojily se všechny země, které se mohly zúčastnit,” zdůrazňuje Doležal. Podzimní setkání se zahraničními specialisty považuje za důležité zejména proto, že české firmy plánují v této době své vstupy na zahraniční trhy v následujícím roce. V plánu je úzká spolupráce s aliancí Smart Coty, která bude v Brně rovněž přítomna.

Do konce roku se bude CzechTrade věnovat přípravě aktivit na rok 2022, a to při konzultacích s jednotlivými firmami. “Snažíme se promítnout jejich požadavky do našeho plánu aktivit, sestavit prioritní obory, které chceme rozvíjet v jednotlivých teritoriích. Rádi bychom narýsovali plán účastí na veletrzích, stejně jako načrtli naši dlouhodobou spolupráci s firmami,” vypočítává Doležal.