CzechTrade: Mnoha českým exportérům se podařilo zmírnit dopady silné koruny

Praha - Mnoha českým exportérům se podle generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležela podařilo zmírnit dopady posilující koruny. Většinou si v kupních smlouvách vyjednali výhodnější ceny nebo měli u banky zafixovaný měnový kurz, uvedl na dotaz ČTK. Podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka ale i tak firmy čelí nebývalému tlaku. Jen letos mohou vinou silné koruny na tržbách ve srovnání s minulým rokem přijít o 340 miliard korun, což by pro HDP znamenalo ztrátu 30 miliard korun, řekl ČTK Daněk. Koruna se dnes kolem 8:30 podle serveru Patria Online obchodovala v kurzu 23,51 Kč/EUR. V případě dolaru to bylo 21,39 Kč/USD.

Koruna od loňského podzimu postupně posilovala k oběma hlavním světovým měnám. Kolem půlky dubna se dostala až na nejsilnější úroveň k euru za skoro 15 let, když uzavřela na hodnotě 23,26 Kč/EUR. Také k dolaru česká měna posílila na 21,06 Kč/USD, což byl nejlepší kurz od poloviny června 2021. Od té doby ale významnou část zisků smazala.

Na fixaci měnového kurzu podle Daňka často menší firmy nedosáhnou. "Většinou nemají dostatečné inkaso v dané devize a v tom případě banky nejeví ochotu těmto firmám předkoupit kurz," dodal. Proti posilující koruně se mohou exportéři bránit například i tím, že začnou nakupovat u dodavatelů ze zemí, v nichž realizují významnou část svých tržeb nebo se budou snažit proniknout na zahraniční trhy a vytvářet tam příjmy, ve kterých hradí své závazky, uvedl Doležal. Podle ředitele sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka tuzemské firmy proti kurzovému riziku zajišťují přibližně 50 až 60 procent objemu vyváženého zboží.

"Pokud by posilování pokračovalo dále, tak poměrně rychle dojde ke ztrátě konkurenceschopnosti našeho průmyslu i exportu, budou se zavírat firmy, poroste nezaměstnanost, zkrátí se výrazně příjmy do státního rozpočtu a zároveň významně začnou růst mandatorní výdaje státu. To by začalo poměrně rychle a pravděpodobně by se jednalo o středně až dlouhodobý efekt," uvedl Daněk.

Ohroženy jsou podle Doležela zejména ty firmy, které dodávají součástky nebo dílčí komponenty a prodejci zboží se silnou konkurencí. Problémům mohou čelit ale také exportéři s nižšími maržemi u svých výrobků, řekl Čížek.

Silná koruna také odrazuje zahraniční investory. Podle předsedy Sdružení pro zahraniční investice Kamila Blažka je téměř jisté, že Česko přišlo i o některé zásadní projekty. "Jen se ale nedozvíme konkrétní jména," uvedl. Nejistota panuje zejména z kroků české vlády, řekl. "Z toho, že není jasné, zda má vláda jasnou koncepci a politiku jak vůči hospodářství celkově, jednotlivým sektorům, ale i vůči zahraničním investorům," řekl.

Vysoké ceny energií a inflace ve spojení se silnou korunou podle Daňka také zastiňují výhody Česka, jako je kvalitní pracovní síla a nízké osobní náklady. Atraktivitu v očích zahraničních investorů ale ztrácí celá Evropa, řekl Čížek. "Evropa přichází o investice zejména kvůli vysokým cenám energie, které jsou stále výrazně dražší než v jiných regionech, velké byrokratické zátěži, ale i nízkým investicím do inovací. A méně stabilní národní měna atraktivitě pro zahraniční investory nepřispívá," dodal.